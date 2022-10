Adrian Dunbar de Line of Duty fait allusion à la date d’annonce de la série 7 alors qu’il admet que “le public le veut”

ADRIAN Dunbar a laissé entendre qu’une autre saison de Line of Duty pourrait recevoir une confirmation officielle plus tôt que tard.

La sixième série a été la plus importante du drame de la BBC, avec une fin qui a laissé AC-12 dans une position précaire.

Adrian Dunbar a taquiné un avenir “très intéressant” pour Line of Duty[/caption]

Il a dit qu’il était “sûr” qu’il y aurait une septième série du drame policier à succès de la BBC[/caption]

Mais les nouvelles concernant un suivi ont été minces sur le terrain depuis.

Cependant, l’acteur de Ted Hastings s’attend à ce qu’il soit correctement annoncé dans un avenir proche.

Adrian a déclaré aux hôtes de Good Morning Britain: “Nous l’espérons vraiment. Je veux dire que tout le monde s’en prend à ça, alors oui. Je suis sûr que le public le veut.

“Alors on croise les doigts. Dans les prochaines semaines ou les prochains mois, nous pourrions entendre quelque chose, donc ce sera bien.

La sixième série a apparemment démasqué Ian Buckells comme la véritable identité du mystérieux “H”, mais Dunbar a précédemment déclaré que le cuivre courbé n’était pas le vrai.

“Il n’est pas ‘H'”, a-t-il révélé de manière sensationnelle à Radio Times.

«Nous venons d’avoir le gars sur qui nous pourrions réellement épingler une accusation. Nous n’avons pas eu ‘H’, nous avons eu Buckells, le patsy.

« Il y a une scène où on se regarde et on se dit : ‘Vraiment ? Cette connasse ?’ C’est une distraction.

“Le chef de la police Osborne est probablement là où il se dirige, à moins qu’il n’y ait un autre rebondissement et que quelqu’un tire ses ficelles.”





La finale a vu Osborne continuer à gratter le financement anti-corruption jusqu’à l’os et a installé Patricia Carmichael à la tête de l’équipe.

Considérant qu’il n’avait pas été vu depuis la troisième série, sa réintroduction semble laisser entendre qu’il y a de grands projets en réserve pour lui.

Line of Duty est disponible en streaming sur Netflix.

Instagram

Adrian a été photographié avec ses co-stars de Line of Duty et l’écrivain Jed Mercurio cette année[/caption]