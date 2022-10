Le présentateur de TELLY, Adrian Chiles, a blâmé un voyage scolaire en Allemagne pour son amour de l’alcool.

L’ancien animateur de One Show, âgé de 55 ans, a déclaré qu’il avait goûté pour la première fois à l’alcool lors d’une visite d’échange à Leonberg, près de Stuttgart, à l’âge de 14 ans.

Canal 4

Adrian Chiles dit qu’un voyage scolaire en Allemagne à 14 ans est à blâmer pour son amour de l’alcool[/caption]

Il a dit qu’il se souvenait d’avoir bu une chope de bière blonde dans une brasserie au début des années 1980 – et qu’il était immédiatement “tombé amoureux” de la boisson.

En 2018, Chiles a présenté un documentaire de la BBC Two intitulé Drinkers Like Me dans lequel il a déclaré qu’il buvait plus de 100 unités d’alcool par semaine, soit environ 50 pintes.

Le père de deux enfants, qui a maintenant réduit ses habitudes d’alcool, a ajouté : “Quarante ans plus tard, après avoir mis des quantités d’alcool dans mon système, je peux voir l’importance de ce premier verre.

“Et, plus important encore, l’importance du premier verre à une occasion donnée.

LIRE LA SUITE ADRIAN CHILES BATAILLE D’ALCOOL À l’intérieur de la bataille d’alcool de la star spéciale de Strictly Christmas, Adrian Chiles LA SOIF Toutes les infos sur Adrian Chiles et son tout nouveau documentaire Drinking Like Me

« Le premier est le seul qui compte ; c’est le seul qui provoque un changement merveilleux dans votre état émotionnel.

“Toutes les boissons suivantes sont des tentatives de plus en plus infructueuses pour recréer ce sentiment initial.”