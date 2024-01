Adrián Beltré, Todd Helton et Joe Mauer élus au Temple de la renommée du baseball

Le Hall of Fame est fait pour des joueurs comme Adrian Beltré. En tant que frappeur pur, cogneur fiable et joueur de troisième but habile, Beltré avait peu de pairs : aucun autre joueur de champ intérieur dans l’histoire du baseball n’a 3 000 coups sûrs, 400 circuits et cinq récompenses Gold Glove. Beltré, aujourd’hui âgé de 44 ans, était un verrou pour le Temple de la renommée.

En tant que candidat pour la première fois à Cooperstown, Beltré n’a pas eu besoin de suivre le suivi haletant des scrutins publics cet hiver. Pourtant, il ne pouvait toujours pas se sentir en sécurité, a-t-il déclaré, jusqu’à ce que sa femme et son fils lui assurent mardi que le jour des élections semblait prometteur. Il pourrait le savourer.

“Cela m’a permis de me détendre un peu plus et je me suis en quelque sorte forcé à essayer de profiter de ce moment”, a déclaré Beltré depuis son domicile en Californie du Sud, quelques instants après avoir remporté le plus grand honneur de son sport. “Ça allait être un moment agréable, et probablement le dernier moment au baseball que j’allais accomplir, être au sommet du match.”

Beltré avait de la compagnie au sommet mardi, avec Todd Helton et Joe Mauer le rejoignant dans la nouvelle classe des Hall of Famers. L’ancien manager Jim Leyland, élu par le comité de l’ère du baseball contemporain le mois dernier, sera également intronisé lors de la cérémonie du 21 juillet.

Les candidats doivent recevoir 75 pour cent des bulletins de vote des membres depuis 10 ans de la Baseball Writers’ Association of America, et Beltré a été le leader en fuite mardi avec 95,1 pour cent (366 sur 385) lors de sa première apparition sur le bulletin de vote. Helton y est arrivé à sa sixième tentative, avec 79,7 pour cent, et Mauer a fait ses débuts avec 76,1 pour cent, soit avec quatre voix à perdre.

Si certains écrivains semblent désormais avares de leurs votes, sachez que même Yogi Berra – 10 fois champion, trois fois joueur le plus utile et icône américaine – a raté la salle par 28 voix lors de sa première apparition en 1971. Mauer, incroyablement, n’est qu’un le troisième receveur à atteindre Cooperstown au premier tour, après Johnny Bench et Iván Rodríguez.

« C’est un honneur incroyable : un, de rejoindre le groupe, et deux, de rejoindre que groupe », a déclaré Mauer. « Je ne pense pas que ce soit complètement intégré, pour être honnête. Il y a tellement de grands receveurs au Temple de la renommée ; penser à certains qui me viennent à l’esprit – Yogi Berra, Roy Campanella. Cela ne m’a pas échappé.

Billy Wagner, qui a réalisé 422 arrêts en carrière, a raté mardi par cinq voix, récoltant 73,8 pour cent à son neuvième essai. Wagner aura encore un an pour être pris en compte par les écrivains, mais la décennie de vote de Gary Sheffield s’est terminée avec un score de 63,9 pour cent. Sheffield, qui a réalisé 509 circuits, pourrait finalement être élu par un comité des époques.

Beltré, Helton et Mauer étaient trois des frappeurs les plus accomplis de leur génération, Beltré avec le plus de coups sûrs et de circuits (3 166 et 477) du trio et les autres avec quatre titres au bâton à eux deux.

Mauer, qui a joué toutes ses 15 saisons avec les Twins du Minnesota, sa ville natale, est le seul receveur de la MLB à avoir remporté trois couronnes au bâton, menant la Ligue américaine en 2006, 2008 et 2009, alors qu’il en était également le MVP.

Des commotions cérébrales ont forcé Mauer, aujourd’hui âgé de 40 ans, au premier but en 2014. Mais depuis sa saison recrue de 2004 jusqu’en 2013, Mauer a atteint .323/.405/.469 et semblait reconnaissant que les électeurs se soient concentrés sur sa décennie de domination derrière le marbre.

“Les dernières années ne sont probablement pas à ce point culminant, ni à la façon dont vous voulez vous souvenir d’un joueur”, a déclaré Mauer. «Pour moi, j’ai pu rattraper mes 10 premières années et j’ai l’impression que c’est ce que je suis en tant que joueur de baseball, c’est un receveur. Je suis reconnaissant d’avoir poursuivi ma carrière au premier but, mais j’avais l’impression que nous étions la meilleure version des Twins du Minnesota lorsque j’étais receveur.

Todd Helton a été élu au Hall au cours de sa sixième année de scrutin. (Brian Bahr/Allsport)

Helton, qui a passé toute sa carrière de 17 ans avec les Rockies du Colorado, a remporté son titre au bâton avec une moyenne de 0,372, la meilleure des ligues majeures, en 2000. Aujourd’hui âgé de 50 ans, Helton a réfléchi à une leçon de son père, Jerry, qui a joué chez les mineurs. avec les Jumeaux.

“Quand j’allais 1 pour 3, c’est un mauvais jour quand on est jeune, et il disait : ‘Un sur trois vous fait entrer au Temple de la renommée'”, a déclaré Helton. « Il a été dur avec moi, mais il a dit des choses comme ça qui m’ont aidé. J’ai connu le Temple de la renommée quand j’avais 8 ans.

Helton n’a pas vraiment atteint 0,333 pour sa carrière. Mais parmi les joueurs dont la carrière a commencé après 1930, seuls Stan Musial et Ted Williams peuvent l’égaler dans toutes ces catégories critiques : moyenne au bâton (.316), pourcentage sur la base (.414) et pourcentage de frappeurs (.539).

Helton ne s’est pas excusé d’avoir prospéré à Coors Field, où il a atteint .345/.441/.607. Il a également été excellent sur la route (.287/.386/.469) et a expliqué que jouer à haute altitude a également des conséquences néfastes.

« Je ne suis pas gêné par les numéros de mon domicile et de mes routes », a-t-il déclaré. «Reprendre la route après avoir roulé dans le Colorado est difficile. Le ballon casse davantage. C’est un énorme ajustement, passer par cette routine rigoureuse pour pouvoir effectuer ces changements à la mi-saison. C’est un bon endroit pour frapper, mais il y a quelques inconvénients.

En outre, aurait-il pu le noter, de nombreux autres membres du Temple de la renommée ont bénéficié d’un parc à domicile adapté à leurs compétences. Sandy Koufax avait une MPM de 1,37 au Dodger Stadium et une note de 3,38 partout ailleurs. Wade Boggs a frappé .369 à Fenway Park et .306 loin de Boston. Ensuite, il y a Chuck Klein : .395 au vieux Baker Bowl de Philadelphie et .277 ailleurs.

Les chiffres les plus criards de ce scrutin appartenaient à Alex Rodriguez et Manny Ramirez, qui ont tous deux purgé des suspensions pour produits dopants. Les deux ont combiné pour plus de 1 250 circuits – mais même leurs totaux de votes combinés ne les amèneraient pas à Cooperstown.

Le Temple de la renommée demande aux électeurs de prendre en compte « l’intégrité, l’esprit sportif (et) le caractère » des candidats – ainsi que leur palmarès – ce qui explique pourquoi Rodriguez n’a recueilli que 34,8 pour cent des voix lors de sa troisième tentative, et Ramirez seulement 32,5 pour cent lors de sa troisième tentative. huitième.

Andruw Jones et Carlos Beltran, quant à eux, ont poursuivi leur ascension. Jones, 10 fois défenseur central de Gold Glove avec 434 circuits, est passé à 61,6 pour cent au cours de sa septième année. Beltrán, dont le score de 70,1 bWAR est derrière Rodriguez et Beltré lors de ce scrutin, a atteint 57,1 pour cent au cours de sa deuxième année, mais a probablement été freiné par son rôle dans le stratagème illégal de vol de pancartes des Astros en 2017.

Outre Beltré et Mauer, le nouveau venu en tête du scrutin était Chase Utley, six fois joueur de deuxième but All-Star des Phillies de Philadelphie. Utley a obtenu 28,8 pour cent des voix mardi, soit plus que Jimmy Rollins, son partenaire de longue date en double jeu, qui a obtenu 14,8 pour cent lors de son troisième essai.

Parmi les nouveaux venus dans le peloton de l’année prochaine figurent deux anciens lauréats MVP, Ichiro Suzuki et Dustin Pedroia, et deux anciens lauréats du Cy Young Award, CC Sabathia et Félix Hernández. Ce scrutin inclura 14 survivants qui ont obtenu au moins 5 pour cent mardi.

L’un de ces joueurs est David Wright (6,2 %), dont la carrière dynamique a été interrompue par une sténose vertébrale. Malgré cela, Wright est le leader en carrière des Mets de New York, tout comme Rollins pour les Phillies et Helton pour les Rocheuses.

L’un de ces joueurs, comme Beltré et Mauer, a reçu l’appel de sa vie mardi. Pendant qu’Helton en parlait, il avait l’air émerveillé alors qu’il comprenait sa nouvelle réalité.

“Tout ce que j’ai fait, c’est vraiment arrivé”, a-t-il déclaré. “Et c’était assez bien pour entrer au Temple de la renommée.”

Vote du Temple de la renommée du baseball 2024 Joueur Votes Pour cent Adrian Beltré 366 95.1 Todd Helton 307 79,7 Joe Mauer 293 76.1 Billy Wagner 284 73,8 Gary Sheffield 246 63,9 Andrew Jones 237 61,6 Carlos Beltrán 220 57.1 Alex Rodríguez 134 34,8 Manny Ramírez 125 32,5 Chase Utley 111 28,8 Omar Vizquel 68 17.7 Bobby Abreu 57 14.8 Jimmy Rollins 57 14.8 Andy Pettitte 52 13.5 Mark Buehrle 32 8.3 Francisco Rodríguez 30 7.8 Chasseur de Torii 28 7.3 David Wright 24 6.2

Photo d'Adrián Beltré et Joe Mauer en 2018