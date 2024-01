Adrian Beltre, Joe Mauer et Todd Helton au Temple de la renommée du baseball

Adrian Beltre, Joe Mauer et Todd Helton sont officiellement membres du Temple de la renommée.

Le trio a été élu mardi au Temple de la renommée et au musée du baseball national à Cooperstown, New York, par la Baseball Writers ‘Association of America.

Beltre, qui a obtenu 95,1% des voix, et Mauer (76,1%) ont été élus au cours de leur première année de scrutin, tandis qu’Helton (79,7%) l’a fait lors de sa sixième tentative.

Gary Sheffield a reçu un soutien de 63,9 % au cours de sa 10e et dernière année de scrutin. Billy Wagner a échoué de peu, obtenant 73,8%, au cours de son avant-dernière année de scrutin, manquant l’intronisation par seulement cinq voix. Andruw Jones (61,6%) et Carlos Beltran (57,1%) ont également reçu le soutien de plus de la moitié des votants.

Les joueurs doivent obtenir l’approbation de 75 % des membres votants de la BBWAA, ceux qui reçoivent moins de 5 % étant disqualifiés. La cérémonie d’intronisation aura lieu le 21 juillet.

Beltre, Mauer et Helton seront rejoints par Jim Leyland, le manager de 22 ans qui a été élu par le comité de l’ère du baseball contemporain en décembre.

Sheffield a été neuf fois All-Star et cinq fois Silver Slugger qui a terminé six fois parmi les 10 premiers en votant MVP et est l’un des quatre joueurs avec 2 500 coups sûrs, 500 circuits et 250 buts volés, avec Barry Bonds, Alex Rodriguez et Willie Mays. Mais les électeurs l’ont critiqué parce qu’il a été mentionné dans le rapport Mitchell enquêtant sur la prévalence des substances dopantes améliorant la performance dans le sport.

JOUEUR VOTES PCT. (%) Adrian Beltré 366 95.1 Todd Helton 307 79,7 Joe Mauer 293 76.1 Billy Wagner 284 73,8 Gary Sheffield 246 63,9 Andrew Jones 237 61,6 Carlos Beltrán 220 57.1 Alex Rodríguez 134 34,8 Manny Ramírez 125 32,5 Chase Utley 111 28,8 Omar Vizquel 68 17.7 Bobby Abreu 57 14.8 Jimmy Rollins 57 14.8 Andy Pettitte 52 13.5

Beltre a accumulé le troisième plus haut WAR jamais enregistré parmi les joueurs de troisième but au cours d’une carrière de 21 ans qui l’a vu jouer pour les Dodgers de Los Angeles, les Mariners de Seattle, les Red Sox de Boston et, plus particulièrement, les Rangers du Texas. Il est l’un des quatre seuls joueurs de l’histoire – quelle que soit leur position – à atteindre 400 circuits et 3 000 coups sûrs tout en accumulant au moins cinq gants d’or.

Beltre deviendra le cinquième joueur d’origine dominicaine à entrer au Temple de la renommée, aux côtés de Juan Marichal (1983), Pedro Martinez (2015), Vladimir Guerrero (2018) et David Ortiz (2022).

Il est également le sixième joueur de troisième but à être élu au cours de sa première année de scrutin, rejoint par Brooks Robinson, Mike Schmidt, George Brett, Wade Boggs et Chipper Jones, selon ESPN Stats & Information.

Mauer a remporté les titres au bâton en 2006, 2008 et 2009, devenant ainsi le seul receveur de l’histoire à mener sa ligue respective en moyenne au bâton à trois reprises. Élu MVP de la Ligue américaine après une saison 2009 sensationnelle, Mauer est l’un des six receveurs de l’histoire avec au moins trois Gold Gloves et trois Silver Sluggers. Exceptionnellement grand pour sa position à 6 pieds 5 pouces, Mauer a frappé .306 au cours d’une carrière de 15 ans entièrement passée avec les Twins du Minnesota, accumulant 2 123 coups sûrs et 143 circuits.

Helton a vu son soutien augmenter considérablement ces derniers temps, passant de 52 % en 2022 à 72,2 % en 2023 pour atteindre désormais 79,7 %. Ses chiffres en carrière – une ligne oblique de .316/.414/.539, 2 519 coups sûrs, 369 circuits et 1 406 points produits, sans parler de trois gants d’or – le placent en territoire d’élite à son poste, mais les électeurs ont été rebutés. au cours des dernières années grâce au coup de pouce offensif fourni par le stade de baseball d’Helton, Coors Field, où il a passé toute sa carrière avec les Rockies du Colorado.

Néanmoins, Helton a eu un OPS ajusté de 133 en carrière, qui neutralise les facteurs approximatifs, à égalité au 32e rang parmi les joueurs de premier but qui ont accumulé au moins 3 000 apparitions au marbre.

Wagner, comme Helton, avait également vu son soutien croître ces dernières années, passant de 51 % en 2022 à 68,1 % en 2023, mais il a échoué en 2024, avec 73,8 %.

Le plus proche de longue date, qui a passé neuf de ses 17 saisons avec les Astros de Houston, a accumulé 422 arrêts, derrière Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee Smith, Francisco Rodriguez et John Franco. Il a terminé sa carrière avec une MPM de 2,31 et a retiré 33,2 % des frappeurs qu’il a affrontés, troisième de tous les temps parmi les lanceurs qui ont lancé au moins 750 manches.

Les neuf saisons de Wagner avec plus de 30 arrêts et une MPM inférieure à 3,00 ne sont derrière Rivera (14) et Hoffman (11), qui sont tous deux au Temple de la renommée.