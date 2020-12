Le frère du finaliste de Bachelorette, Adrian Baena, a été soutenu au tribunal par sa nouvelle petite amie alors qu’il combattait des accusations de violence domestique et d’agression sexuelle.

Jaden Farid Thornhill Baena a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Pine River, accusé de 21 délits liés à la distribution de vidéos sexuelles sans le consentement de la victime, aux voies de fait simples et aux agressions sexuelles.

Il fait également face à trois accusations de violence conjugale distinctes de ses affaires criminelles.

L’homme de 29 ans a été soutenu par sa nouvelle petite amie Stephanie Carter alors qu’il se défendait contre les graves allégations.

Le couple semblait adoré alors qu’ils quittaient le tribunal main dans la main mercredi matin.

Ils se sont embrassés et ont ri en quittant le palais de justice avant de s’embrasser et de marcher ensemble vers la voiture.

Jaden a déclaré au Daily Mail Australia qu’il ne ferait pas de commentaires sur les affaires criminelles.

La jeune femme de 29 ans, qui est le frère d’Adrian, finaliste de la Bachelorette 2020, est accusée d’avoir agressé une femme à plusieurs reprises, y compris lorsqu’elle était inconsciente.

L’ancien carabinier et entraîneur personnel de l’armée est également confronté à sept chefs d’accusation, chacun ayant filmé la région génitale d’une femme sans son consentement et distribué les vidéos.

On ne sait pas depuis combien de temps le couple sort, mais l’ex-petite amie de Jaden a donné naissance à leur enfant en octobre 2019

Mme Carter est restée avec Jaden tout au long du processus judiciaire jusqu’à ce qu’on lui demande de quitter la pièce alors que le tribunal traitait plusieurs affaires de violence domestique.

Jaden a ri et a semblé à l’aise en attendant que son affaire soit mentionnée mercredi devant le tribunal de Brisbane.

Jaden a accueilli son premier fils avec son ex petite amie, qui a également servi dans l’armée, en octobre 2019.

On pense que le couple n’était plus ensemble lorsque le bébé est né.

Son avocat a déclaré au tribunal que Jaden était soumis aux conditions de mise en liberté sous caution les plus strictes et a demandé que la caution soit augmentée pour comparaître à nouveau devant le même tribunal le 14 avril.

Le tribunal a appris que Jaden faisait face à sept chefs d’accusation de distribution d’enregistrements visuels interdits, de sept chefs de tournage d’organes génitaux sans consentement, de deux chefs de voies de fait simples et d’un chef d’agression sexuelle.

Il est également accusé de trois infractions distinctes liées à la violence conjugale, y compris des voies de fait causant des lésions corporelles réelles, deux chefs de voies de fait simples et d’agression sexuelle.

Adrian a écrit sur Instagram après la diffusion de la finale: « Bien que je pensais vraiment avoir trouvé ma personne, ce chagrin ne va pas m’empêcher de ramasser les morceaux et d’essayer à nouveau »

Jaden (photographié avec Mme Carter) a quitté le tribunal avec un sourire narquois sur le visage alors que l’affaire a été ajournée jusqu’en avril et que sa caution stricte a été prolongée

Malgré les graves allégations portées contre lui, Network 10 a donné à Jaden le feu vert pour apparaître brièvement sur la Bachelorette pour griller Becky Miles sur sa moralité après avoir été accusée d’avoir rompu avec son petit ami pour jouer dans la série.

Il semblait inquiet de savoir si Becky serait un bon choix pour son jeune frère, Adrian.

L’ancien carabinier de l’armée faisait partie des deux meilleurs prétendants au cœur de Becky, mais a finalement perdu contre Pete Mann.

Becky et Pete se sont séparés peu de temps après le tournage et elle et Adrian ont brièvement ravivé leur romance avant de décider qu’ils étaient mieux en tant qu’amis.

On ne sait pas à quel point elle était au courant des accusations portées contre Jaden.

La maison de Caboolture South, la mère de Jaden et Adrian, Karen Cotter, sur la Sunshine Coast, a été perquisitionnée par la police le 18 février 2019.

Les accusations portées contre le frère d’Adrian, Jaden (photo de gauche, avec Adrian) comprennent deux accusations d’agression sexuelle et sept chacune de filmer la région génitale d’une femme sans consentement et de distribuer les vidéos

Adrian a été menotté pour avoir prétendument fait obstruction à la police alors qu’ils tentaient d’exécuter un mandat de perquisition, mais a été libéré peu de temps après sans inculpation.

La police aurait trouvé de la méthamphétamine à la maison et arrêté Jaden. Il a été accusé de possession de drogue.

Il n’est pas suggéré qu’Adrian ou Mme Cotter aient été impliquées dans les affaires faisant l’objet des accusations.

Jaden a de nouveau été arrêté le 27 mai 2019, en relation avec la série d’accusations de sexe et de violence domestique, deux mois seulement après que sa petite amie a fièrement annoncé qu’elle attendait leur premier bébé.

Adrian s’est tenu aux côtés de son frère et lui a rendu visite au centre de détention provisoire Arthur Gorrie avant sa libération sous caution.

Ce que Becky savait sur le passé d’Adrian (Adrian photographié à l’époque où il était soldat) pendant le tournage de la série n’est pas clair