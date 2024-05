Adrian annonce son intention de quitter Liverpool avec la prochaine destination fixée – Liverpool FC

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, le troisième gardien de Liverpool, Adrian, a confirmé son intention de quitter le club.

Compte tenu de l’ampleur des changements à Liverpool alors que la campagne touche à sa fin, il n’est pas injuste de dire que l’avenir d’Adrian ne sera pas considéré comme une priorité.

Mais le joueur de 37 ans rejoint Joel Matip et Thiago dans les dernières semaines de son contrat à Anfield, tous trois devant désormais partir.

Adrian était peut-être considéré comme le plus susceptible de prolonger son mandat, étant donné qu’il est davantage une présence clé dans le vestiaire et pendant l’entraînement, mais l’Espagnol semble envisager de déménager ailleurs.

S’adressant à Movistar Plus+ dans une interview relayée par MuchodeporteAdrian a annoncé son désir de revenir en Liga.

« J’aimerais revenir en Liga après 11 saisons en Premier League. Ce serait la fin d’un cycle », a-t-il expliqué.

« Je suis toujours prêt à concourir. Je me sens très bien malgré mes 37 ans.

« Vous savez que les gardiens, si vous prenez bien soin de vous, si vous n’avez pas eu de blessures graves ces derniers temps et que vous allez bien, l’entraînement quotidien vous donne cette intensité qui vous fait rivaliser. »

« Je pense qu’Adrian [the player] il me reste beaucoup de temps et c’est vrai que j’aimerais revenir en Liga. Ce doit être un projet sympa et intéressant.

Cependant, Adrian a ajouté : « Je n’ai pas encore rencontré Liverpool non plus.

« Je n’exclus pas que nous puissions avoir une conversation en cours, mais il est vrai que nous regarderons du coin de l’œil pour voir ce qui se passe en Liga. »

Le gardien vétéran a passé 15 ans avec le Real Betis, passant par l’académie pour devenir titulaire en équipe première, avant de rejoindre West Ham en 2013.

Il est donc peut-être opportun que leur numéro 1, Claudio Bravo, parte en transfert gratuit à la fin de la saison.

Adrian était lié à un retour au Betis dès 2021, et étant donné que l’équipe andalouse n’est pas opposée aux gardiens vieillissants – Bravo a 41 ans – cela ne peut être exclu cet été.

Liverpool verra au moins deux de ses entraîneurs de gardiens partir dans le cadre de l’exode post-Jurgen Klopp.

Le chef des gardiens John Achterberg a confirmé qu’il quitterait le club après 15 ans. C’est Anfield a appris que l’assistant Jack Robinson partait également.

Alisson suscite l’intérêt de l’Arabie Saoudite, tandis que Caoimhin Kelleher devait faire pression pour une place de titulaire régulière ailleurs.