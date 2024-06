Comment ça?

Je suis du côté le plus timide et le plus excentrique. Je ne suis pas non plus un meurtrier ! Madison est aussi un peu plus stratégique que moi – je ne prends pas beaucoup de décisions stratégiques comme « Ooh, ce film va faire de moi une star, et ensuite je vais faire ce film » – mon cerveau ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, j’aurais aimé que ce soit le cas.

Tu as « Cligner des yeux deux fois, » le premier film de Zoë Kravitz, à paraître en août. Vous êtes dans la série Amazon Prime « Criminel. » Et vous jouez dans « Los Frikis », produit par la direction, inspiré d’événements réels sur des adolescents qui s’injectent le VIH pour échapper à l’oppression de Cuba des années 1990. Y a t-il plus?

La saison 2 de « Andor » sortira, espérons-le, l’année prochaine. Je pense que les gens vont paniquer quand ils le verront. C’est tellement plus grand, plus intelligent — Tony [Gilroy, the showrunner] vraiment s’est surpassé. Et puis j’ai « Le Sombreron», c’est la première fois que je vais travailler avec un réalisateur guatémaltèque et tourner dans mon pays d’origine – je suis à moitié guatémaltèque, à moitié portoricain, et je me sens moitié-moitié. Il y a un grand débat sur Internet pour savoir si je suis Portoricain ou Guatémaltèque, et je suis vraiment les deux. Vous vivez dans les limbes lorsque vous êtes mixte. Si je rentre chez moi, ils me disent : « Tu n’es pas 100 % Guatémaltèque », et quand je viens ici, ils me disent : « Tu n’es pas Américain », même si j’ai vécu ici une grande partie de la vie. ma vie. Et puis je vais à Porto Rico, où je suis né, et ils me disent : « Mais sont tu es Portoricain ? Je suis un peu de tout. Les gens doivent me laisser le [expletive] seul.

Qu’est-ce que ça fait d’être impliqué dans une série « Star Wars », avec une base de fans qui scrute les moindres détails ?

Cela vous affecte définitivement – ​​je ne vais pas mentir – parce que vous passez tellement de temps à créer quelque chose et que quelqu’un peut le dénigrer en trois secondes. Mais j’essaie vraiment de ne pas y prêter attention. Je n’ai aucun contrôle là-dessus.

Vous étiez danseuse au collège et au lycée. Auriez-vous un jour envie de revenir sur scène ?

Je veux vraiment y aller! Il y a une opportunité de théâtre à Miami que je pourrais faire cet automne ; c’est un one-woman show intitulé « The Second Woman ». L’idée d’être dans un théâtre est tellement belle. Lorsque j’étudiais au Lee Strasberg Theatre & Film Institute de New York et que j’auditionnais pour le théâtre, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités pour les actrices latino-américaines – les pièces de Horton Foote ou de Tennessee Williams étaient toutes des femmes blanches, et elles n’étaient pas si ouvertes. à embaucher en dehors de cela, du moins lorsque j’auditionnais. Maintenant, c’est très différent.

Quels sont vos passe-temps lorsque vous ne jouez pas ?

J’adore la boxe. J’ai l’impression que je pourrais être entrepreneur dans ma prochaine vie ; J’adore réparer des trucs, couvrir la toiture, plâtrer les murs. Je prends aussi la guitare maintenant que personne ne me le demande ! Mon père n’est pas content – ​​il dit : « Tu te moques de moi, mec ? Je t’ai supplié de jouer quand tu étais enfant, et maintenant tu veux jouer ?