Adorables chiots Otterhound nommés d’après des gangsters notoires de Londres

Une paire de chiots Otterhound rares a été nommée d’après les jumeaux Kray, une paire de gangsters notoires de l’East End dans les années 50 et 60 à Londres. Ces chiots sont essentiels à la survie de leur race indigène. Les chiots au nez mouillé adorable et aux oreilles éminemment ébouriffées s’appellent Ronnie et Reggie. L’éleveur du Lincolnshire Hugh March a nommé d’après les voyous de l’East End car ils sont pleins de leur propre importance et se ressemblent. Ronnie et Reggie ont maintenant huit semaines et déménageront bientôt dans des foyers aimants.

Mars est cité par le Daily Mail comme en disant, « Ils ont des personnalités charmantes et extraverties. Les garder ensemble entraînerait plus du double de la méchanceté habituelle des chiots. » Il a déclaré au portail qu’il avait décidé de surnommer le chien Ronnie et Reggie car ce sont deux jumeaux qui ressemblent à des voyous de l’East End en ce sens qu’ils sont construits comme des dépendances en briques. Il a dit que ces chiots sont pleins de leur propre importance et se promènent dans l’endroit comme s’ils le possédaient. Il a également ajouté qu’il y avait beaucoup d’amour fraternel entre eux, mais que leur vrai caractère commencera à se manifester après leur arrivée dans leurs nouvelles maisons.

Ronnie et Reggie sont vraiment un chien de travail et ont un esprit spécialisé.

La race de chien Otterhound diminue de jour en jour. Selon le Kennel Club, seuls sept chiots lévriers ont été enregistrés l’année dernière. Il est reconnu comme une race indigène vulnérable d’environ 600 animaux à travers le monde. La disparition de la grande race à poil hirsute a commencé après 1978, lorsque la chasse à la loutre a été interdite. Ils ont volontairement arrêté la chasse à la loutre après une baisse dramatique du nombre de loutres.

Selon les données, moins de 1 000 Otterhounds sont restés dans le monde. Ils sont devenus plus rares que le panda géant et le rhinocéros blanc. Ces chiens ont un nez extrêmement sensible qui les rend curieux et persévérants dans l’investigation des odeurs. C’est l’un des animaux carnivores les plus intelligents et les plus grands d’Europe. Leur durée de vie moyenne est de 12 à 15 ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici