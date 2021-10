Adorable Ziva acclamant papa Dhoni, CSK en IPL est trop pur

La fille Ziva était présente au Sharjah Cricket Stadium jeudi soir pour encourager son père et le skipper des Chennai Super Kings Mahendra Singh Dhoni alors que les Men in Yellow sont devenus la première franchise à se qualifier pour les éliminatoires de l’IPL 2021. Avec chaque run marqué, chaque guichet scalpé, et les six de la batte de son père qui ont cassé Internet peu de temps après, la petite Ziva a été aperçue plusieurs fois sur grand écran, sifflant de joie et d’excitation. Des photos de Ziva et de sa mère Sakshi savourant une nouvelle victoire au CSK ont été prises et partagées sur les réseaux sociaux.

Ziva, clairement, était la vedette de l’émission avec son enthousiasme adorable et ses photos sont devenues virales sur le site de microblogging Twitter.

Ziva sifflant après un guichet, c’est la meilleure chose que j’ai vue aujourd’hui :’)#csk– Chai peelo frans (@MaiRubinakifan) 30 septembre 2021

Dhoni a terminé le match avec un Six. Ziva était là et applaudissait avec sa mère. Quelle image brillante. Ziva a cinq ou six ans maintenant, au moins elle peut comprendre les choses. Un jour, elle entendra toutes les histoires sur son père. Mais elle s’en souviendra… Quel moment. ❣️ #MSDhoni #CSK – Mohit Grover (@mgmohitgrover) 30 septembre 2021

Dans le match, Dhoni a remporté le tirage au sort et a choisi de s’aligner en premier, et cela s’est avéré être la bonne décision alors que les frappeurs de SRH ont eu du mal tout au long des manches. Poursuivant 135, Dhoni a lancé Kaul pour un six dans les tribunes du milieu du guichet, aidant CSK à franchir la ligne d’arrivée avec 6 guichets et 2 livraisons à revendre.

Le sujet de discussion sur Internet était le six « vintage » de Dhoni, quelque chose qui a rappelé aux fans cette nuit glorieuse où l’Inde a battu le Sri Lanka lors d’une finale mordante avec Dhoni « finissant avec style » avec un six à Nuwan Kulasekara pour apporter à domicile la très convoitée coupe du monde après 28 ans depuis les exploits de Kapil Dev en 1983.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.