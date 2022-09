Un enfant est toujours ce qu’il y a de plus précieux pour ses parents et il n’est pas rare qu’un père appelle sa petite fille une « princesse ». Il y a eu plusieurs histoires racontées à travers différents médiums sur le lien partagé entre un père et sa fille, cependant, parfois même un court clip de 30 secondes suffit à dépeindre les émotions impliquées. Nous allons vous montrer une vidéo d’une adorable interaction entre un homme et sa jolie “princesse”. Et nous le voulons dire littéralement car la petite fille est habillée comme une princesse féerique.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre une petite fille se rendant sur le lieu de travail de son père pour montrer la belle robe de princesse qu’elle portait lors de sa réception scolaire. La réaction du père n’a pas de prix car il devient visiblement ému en voyant sa fille dans la robe absolument magnifique.

La façon dont elle affiche sa robe et le zèle pur dans les yeux larmoyants du père alors qu’il regarde sa fille feront fondre votre cœur. Jetez un œil à la vidéo partagée par la poignée Instagram Good News Movement.

La meilleure partie de la vidéo qui a conquis Internet est que le père, qui avait probablement de la saleté sur sa veste du travail, l’a enlevée et s’est essuyé les mains avant de venir embrasser sa fille et de s’agenouiller devant elle. Il s’est assuré qu’aucune saleté ne se retrouve sur la robe de sa petite princesse et c’est un geste que les gens ont beaucoup apprécié dans la section des commentaires. La vidéo a obtenu plus de 10 lakh de vues.

