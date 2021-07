Adorable vidéo d’un vieil homme poussant son chien sur un manège, c’est de l’amour pur

Parmi les vidéos tellement adorables des nombreux doggos du monde, une récente d’un vieil homme balançant son chien sur un manège dans le parc est devenue virale. La balançoire est à 2 places et le chien a l’air heureux, appréciant à fond d’être poussé sur le manège. Le paysage a des buissons verts luxuriants et des fleurs jaunes donnant à la vidéo une ambiance très positive et joyeuse, avec un temps légèrement nuageux ajoutant à l’esthétique de la vidéo.

Alors que le vieil homme ne semble pas avoir l’énergie qui lui reste pour pouvoir se balancer sur la balançoire, il prend beaucoup de plaisir à voir son chien heureux. Cette vidéo a le pouvoir de faire sourire n’importe qui.

Le bonheur du chien est évident en regardant sa queue qui remue, ce qui vous fera dire ‘aww’. Ce genre d’amour est difficile à trouver dans le monde, c’est pourquoi cette vidéo a suscité tant d’attention sur Internet. La pureté de la relation entre un chien et son propriétaire âgé est quelque chose d’extraordinaire, et ce que beaucoup recherchent.

La vidéo a été partagée il y a environ 3 jours et compte déjà plus de vingt-huit mille vues. Les gens partageant la vidéo avec leurs proches, ce nombre ne devrait qu’augmenter. Les gens ont également rempli la section des commentaires avec des émoticônes de cœur alors qu’ils tombent amoureux de ce duo. Beaucoup souhaitent avoir une telle relation quand ils vieillissent.

« La façon dont sa queue remue quand il se rapproche de ses pops », a écrit un utilisateur d’Instagram. « C’est tellement sain », a commenté un autre. « Absolument magnifique! Ce sera moi », a déclaré un troisième.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici