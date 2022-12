Adorable vidéo d’un panda accroché à son gardien pour attirer l’attention sur les internautes

Une adorable vidéo d’un bébé panda se débattant pour attirer l’attention de son gardien a laissé les internautes bouche bée. Le clip a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, le panda a du mal à s’accrocher à son gardien alors qu’il continue de bouger. Il essaie même de s’agripper aux jambes du gardien.

Vers la fin, le panda s’accroche à la jambe du gardien alors qu’il essaie de le faire descendre. En plus de la vidéo, la personne qui l’a publiée a écrit : « Qui veut ce travail ?

La vidéo a suscité un engagement massif. Il a été visionné environ 3,6 millions de fois et les utilisateurs ont submergé la section des commentaires. Un utilisateur a écrit: “Les pandas sont la chose la plus mignonne qui soit.”

Les pandas sont la chose la plus mignonne qui soit 🥰— Diane McKenna20 (@Mckenna20Diane2) 7 décembre 2022

Un autre commentaire est venu en réponse à la légende. « Je me porterais volontaire pour le ‘travail’ consistant à occuper le panda pendant que le gars fait son travail. Quelle drôle de petite bestiole ! Ils sont magnifiques quand ils sont grands, mais ne serait-il pas intéressant d’avoir un ‘panda miniature’ qui garde cette taille ?

Je serais volontaire pour le “travail” de garder le panda occupé pendant que le gars fait son travail. Quelle drôle de petite bestiole ! Ils sont magnifiques quand ils sont grands, mais ne serait-il pas intéressant d’avoir un “panda miniature” qui garde cette taille ? 😊🤗😁— Mélanie K. 🐾🐾 🇺🇸 💙 🇺🇦 (@MelanieInAlaska) 7 décembre 2022

“Si obtenir ce travail signifie que je peux jouer avec les Pandas après les heures avec peu ou pas de salaire du tout, je serai plus qu’heureux d’avoir ce travail”, lit-on dans un commentaire.

Si en obtenant ce travail, je peux jouer avec les Pandas après les heures avec peu ou pas de salaire du tout, alors je serai plus qu’heureux d’avoir ce travail.— Minh Kabaran (@MinhKabaran1) 7 décembre 2022

Au milieu de cela, une personne a ajouté: «Eh bien, il n’a pas besoin de jouer avec les Pandas après les heures, le Panda joue déjà avec lui pendant son quart de travail. XD”

Eh bien, il n’a pas besoin de jouer avec les Pandas après les heures, le Panda joue déjà avec lui pendant son quart de travail. XD— Thunder McNeil (@McneilThunder) 7 décembre 2022

“Je me ferais virer parce que le patron entrerait et me verrait le tenir comme un bébé au lieu de travailler”, a écrit un utilisateur avec humour.

Je me ferais virer parce que le patron entrerait et me verrait le tenir comme un bébé au lieu de travailler réellement – S’il vous plaît, arrêtez de sucer Dallas Mavericks (@CMarkezinis) 7 décembre 2022

En réponse à cela, une personne a écrit: «Cette partie. Mdr. Et je sangloterais probablement parce que… eh bien REGARDEZ-le !

Cette partie. Mdr. Et je sangloterais probablement parce que… eh bien REGARDEZ-le ! 🥹— Greg Blackmon (@BourbonBlackmon) 7 décembre 2022

“Je ne peux pas dire, est-ce que le gars sourit ou rit à ça ? Parce que je sais que je le ferais si un bébé panda continuait de s’accrocher à moi pendant que je faisais ça », a ajouté un autre.

Je ne peux pas dire, est-ce que le gars sourit ou rit à ça ? Parce que je sais que je le ferais si un bébé panda continuait de s’accrocher à moi pendant que je faisais ça.— The_Movie_Going_Gamer (@The_Movie_Goer) 7 décembre 2022

Jetez un oeil à la vidéo :

Les bouffonneries de pandas ne cessent de passionner les utilisateurs des réseaux sociaux. N’est-ce pas correct ? Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du panda accroché à son gardien.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici