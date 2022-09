Adorable vidéo d’un membre du personnel de cabine d’Emirates accueillant son tout-petit à bord

Une vidéo réconfortante d’une hôtesse de l’air accueillant son tout-petit à bord a fait le buzz sur Internet. La bobine Instagram a été partagée il y a une semaine par un utilisateur nommé Flygirl Trigril. L’extrait viral montre le tout-petit montant sur le vol et donnant à un membre de l’équipage de cabine d’Emirates sa carte d’embarquement et son passeport qui est aussi sa mère. Après quelques images, le duo a ensuite partagé une étreinte chaleureuse et ils ont également fait signe à la caméra avant que le petit garçon ne bouge pour attraper son siège.

L’utilisateur a sous-titré la vidéo, “Le plus grand VIP que j’ai jamais eu le plaisir d’embarquer et de rentrer à Dubaï.”

Leur douce interaction dans le clip désormais viral a laissé Internet en admiration. Les utilisateurs de l’application de partage de photos et de vidéos ont rempli la section des commentaires de cœurs rouges et d’adorables emojis. L’un des utilisateurs a écrit: “Oh mon Dieu, si mignon et adorable.” Un autre utilisateur a dit : “C’est la plus belle vidéo, tellement mignonne.” Quelqu’un a également commenté: “Maintenant, c’est excessivement mignon!” “La meilleure vidéo que j’ai jamais vue récemment vraiment.” ajouté un.

De nombreux utilisateurs ont également laissé de doux commentaires sur la vidéo avec des mots comme “adorable”, “mignon” et “doux”.

Ici regardez la vidéo:

Pendant ce temps, en parlant de bébés à bord, il y a quelque temps, une vidéo est devenue virale d’un steward d’Air India calmant un bébé. Dans la vidéo partagée, on peut voir le membre d’équipage marcher dans l’allée avec une petite fille qui repose sa tête sur son épaule alors qu’il la calme.

La légende de la vidéo disait : « J’apprécie vraiment le doux geste d’un membre du personnel d’Air India. Ce fut une surprise lorsque ma fille a ressenti du réconfort dans l’épaule du steward, grâce à lui. Beaucoup de changements dans ce voyage après la prise de contrôle de Tata… Mise à jour : j’ai trouvé le monsieur dans ma vidéo, c’est Neil Malkam, merci à tous d’avoir rendu ce message viral et de l’avoir fait parvenir jusqu’à lui. »

La vidéo partagée par l’utilisateur Instagram Jeevan Venkatesh a recueilli plus de 2,8 millions de vues.

