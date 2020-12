Imaginez un chien mignon, moelleux et bien habillé. Imaginez maintenant conduire une voiture adaptée à sa taille. La pensée est drôle, non? Sinon, cette vidéo vous aidera à mieux la visualiser.

Le New York Post a récemment publié une vidéo d’ouverture avec la légende: Ce chiot a une grande énergie de chien. Il y a quelques piétons sur un trottoir, mais attendez! Il y a aussi une mini-voiture qui est conduite par un petit chien!

Un Poméranien aux cheveux dorés « conduit » une voiture miniature noire brillante et porte un T-shirt bleu ciel brillant. Chaque passant se retourne pour mieux voir ce merveilleux spectacle.

Ce poméranien chic a été repéré sur Duvall Street, Key West, conduisant sur le trottoir comme une petite célébrité. Key West est une ville insulaire de l’État de Floride, aux États-Unis.

Il s’avère que la voiture est un véhicule télécommandé et que ce n’est pas une percée scientifique où nous avons entraîné des chiens à conduire. Un spectateur Terrance Martin a déclaré que le petit chien avait fait beaucoup de bruit. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, une autre légende apparaît à l’écran: «Ce n’est évidemment pas sa première course de rodéo».

Bien que cela puisse sembler un incident unique, ce n’est en fait pas le premier du genre. Les gens filment depuis longtemps leurs animaux de compagnie « conduisant » des véhicules télécommandés car Internet adore les chiens et les chats se livrant à des activités humaines.

Il y a quelques années, un utilisateur de YouTube en a partagé un vidéo d’une blonde poméranienne qui « monte » dans une « voiture de luxe » argentée dans les rues de San Diego.

L’année dernière, un Corgi nommé Olliver est devenu viral pour sa Porsche rose super cool conduisant dans le centre-ville de San Luis Obispo. Le chien de 7 ans a été présenté dans plusieurs médias devant sa voiture flamboyante. Il a emmené sa voiture dans une boutique où il a essayé des lunettes de soleil en forme de cœur et a fait une petite séance photo.

Quelqu’un conduisant près de la boutique a accidentellement attrapé cette vidéo « conduisant » la voiture si doucement à travers le passage pour piétons, les propriétaires serrés derrière lui.

La vidéo a plus de 5,7 millions de vues; prouve une fois de plus qu’Internet aime les chiens!