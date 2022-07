Adorable nouveau jeu Kirby à venir sur Nintendo Switch cet été

Nintendo a annoncé un nouveau jeu Kirby pour la Nintendo Switch. Kirby’s Dream Buffet, un spin-off de course à quatre joueurs mettant en vedette des personnages et des pouvoirs de la série Kirby, arrive sur le Nintendo eShop cet été.

Dans Dream Buffet, les joueurs feront rouler Kirby sur des parcours sur le thème des desserts, ramassant des fraises en cours de route pour augmenter la taille du puffball. Plus votre Kirby grandit, plus vous aurez d’avantage avant le tour final, car les quatre joueurs sont opposés dans une confrontation au sommet d’une plate-forme flottante. Le Kirby le plus costaud à la fin de la compétition sera le vainqueur.

Kirby’s Dream Buffet devrait être lancé cet été. Le jeu sera disponible exclusivement en téléchargement numérique.

Dream Buffet arrive quelques mois seulement après Kirby and the Forgotten Land, le dernier jeu principal de la série. Forgotten Land voit le puffball rose s’aventurer dans un monde postapocalyptique dans une quête pour sauver les Waddle Dees kidnappés. Les joueurs peuvent réclamer une variété d’objets gratuits dans le jeu en utilisant Codes présents.

Le titre classique de Kirby Kirby 64 : Les éclats de cristal également récemment arrivé sur Switch. Le jeu a été ajouté au Service Nintendo Switch Online et pack d’extension retour en mai.