Internet adore un clip montrant un enfant faisant du lait au chocolat pour sa mère. Sa mère maladroite du millénaire, Sarah, fait souvent des vidéos de sa fille et beaucoup d’entre elles finissent par amasser des milliers de vues sur Instagram. Récemment, la mère du millénaire a profité d’un goûter au café imaginaire de Willow. L’adorable clip qui fait le tour des réseaux sociaux commence avec l’enfant debout de l’autre côté du comptoir alors qu’elle demande à sa mère : “Qu’est-ce que tu aimes, madame ?” À cela, Sarah demande: “Avez-vous du thé?”

Le petit munchkin dit “Hmm ouais” et commence à rassembler les ingrédients nécessaires pour servir le client. Elle choisit une petite tasse et verse du «lait au chocolat» à partir d’un thé emballé. Cependant, après avoir ajouté quelques ingrédients, bébé Willow oublie ce qu’elle a préparé. Elle retourne une fois de plus au comptoir et demande à sa mère : « Qu’est-ce que tu aimes, madame ? Cette fois, Sarah dit : “J’attends toujours mon thé.” Cela rappelle rapidement au petit bout de chou la commande et elle recourt rapidement à la préparation de la commande.

Bébé Willow ouvre et ferme quelques armoires, quand maman Sarah demande à nouveau : “Est-ce que mon thé est prêt ?” Le premier répond “Oui”. Mais lorsque la mère tend la main pour prendre la tasse à Willow, le bébé fait un geste de non. Maman Sarah demande à nouveau : “Non, pas encore ?” Le bébé sourit alors et commence à donner la tasse à sa maman, mais elle hésite encore une fois pour faire signe à Sarah d’attendre que la boisson chaude soit servie. L’adorable vidéo se termine avec Willow souhaitant à sa mère de profiter d’un “Happy tea party”. Tout en partageant la vidéo sur Instagram, Sarah a écrit : “Le restaurant de Willow sert maintenant du thé au lait au chocolat !” Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

L’adorable vidéo a récolté plus de 2 lakh de vues et de likes sur l’application de partage de photos. De plus, Internet a également été très impressionné par le service exceptionnel du bébé. Tout en répondant au clip viral, un utilisateur a écrit: «Ce bébé a rendu ma matinée heureuse», un autre a qualifié son restaurant de «service phénoménal. 5 étoiles, 10/10, reviendraient.” Un autre a dit : « Je vais l’emporter dans ma poche », a ajouté un internaute, « C’est une telle poupée ! Cho chweet ! »

En plus de servir du lait au chocolat, il y a des vidéos de la petite Willow servant des beignets, de la tarte et de la pastèque sur le profil Instagram de Sarah.

