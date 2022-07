Adorable Emu devient la star de TikTok du jour au lendemain pour avoir été trop fouineur

Un émeu nommé Emmanuel est récemment devenu viral sur les réseaux sociaux pour ses actes espiègles auxquels on ne s’attendrait pas d’un oiseau. Alors que son propriétaire tente d’enregistrer des vidéos informatives pour TikTok, Emmanuel interrompt le tournage en rapprochant son visage de la caméra. Emmanuel, qui vit aux Knuckle Bomb Farms dans le sud de la Floride, aux États-Unis, a pris l’habitude de bombarder par vidéo son propriétaire, Taylor Blake, à la ferme. Alors que Blake essaie d’éduquer son public sur les fermes et les animaux là-bas, Emmanuel ne peut tout simplement pas s’empêcher de faire apparaître son visage dans le cadre.

Dans l’une des vidéos de Taylor, téléchargée sur Twitter, la propriétaire peut être vue debout à côté d’une vache à la ferme et s’enregistrant. Bientôt, Emmanuel, qui doit errer, entre dans le cadre alors même qu’on entend Taylor dire “Emmanuel, ne le fais pas”.

Putain de merde c’est merveilleux pic.twitter.com/kSUiQd0XQP —David (@p4ndr_) 15 juillet 2022

La vidéo montre un autre cas où l’oiseau curieux agace à nouveau son propriétaire en interrompant sa vidéo. Emmanuel essaie constamment de figurer dans les vidéos éducatives de Taylor en mettant son visage et son long cou dans le cadre.

Comme si interrompre ne suffisait pas, Emmanuel a même une fois renversé la caméra alors que Taylor tentait d’enregistrer un clip. Irrité par l’interruption constante, Taylor dit alors “Comment cela vous fait-il sentir? Était-ce tout ce que vous avez toujours voulu et espéré dans la vie ? Te sens-tu épanoui maintenant ? »

Les actes de l’émeu ont gagné en popularité car la vidéo est devenue virale et a recueilli 21,2 millions de vues sur Twitter. Dans une vidéo ultérieure, Taylor remercie les téléspectateurs d’avoir inondé son joyeux émeu d’amour. Et, encore une fois, on voit l’émeu recourir à ce qu’il fait de mieux, interrompre le tournage et frapper la caméra avec son bec. “Emmanuel voulait venir et dire MERCI pour tout l’amour et le soutien”, disait la légende.

Emmanuel voulait passer et dire MERCI pour tout l’amour et le soutien🥲 pic.twitter.com/x4AkHBszkf – soeur écologique (@hiitaylorblake) 16 juillet 2022

Dans le clip, on entend le propriétaire dire à l’émeu que bien qu’il soit inconscient du concept d’Internet, il est devenu célèbre grâce à lui.

