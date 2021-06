Adorable Doggo aidant son humain avec les tâches quotidiennes éliminera votre blues du lundi

Les animaux gagnent les cœurs avec leurs adorables escapades. Et Internet est un trésor de clips aussi attachants. Récemment, une vidéo d’un chien nommé Maya fait le tour du Web. La vidéo a attiré plus d’un million de globes oculaires alors que l’animal est vu en train de faire des corvées. Les internautes ont couronné le doggo de «bonne fille» pour avoir fait preuve de bonnes manières.

La vidéo publiée via Instagram handle Mayapolarbear montre à quel point le chien est courtois et tout ce qu’elle fait pour aider son propriétaire dans les tâches quotidiennes. Le clip s’ouvre avec l’animal donnant un bisou sur la caméra lorsque le tournage commence. Ensuite, il décrit les manières dont le chien fait preuve d’étiquette. L’adorable peluche blanche, contrairement aux autres animaux, remet ses jouets dans le panier après avoir joué. Elle ne saute pas non plus directement dans le lit pour réveiller son propriétaire. Au lieu de cela, elle pose doucement sa tête sur le lit pour la réveiller le matin. Elle ne mendie pas de nourriture et échange ses jouets contre la nourriture qu’elle aime manger. De plus, le doggo assiste également le propriétaire en mettant les choses en place et apporte les articles de courses à l’intérieur.

La vidéo est devenue virale et a reçu un accueil écrasant. Il se dresse avec 19 vues lakh et compte toujours. Le clip a suscité des réactions variées de la part des internautes qui sont frappés par ses actes attachants. Ils sont tellement charmés par sa bonne conduite qu’ils sont prêts à la couronner comme le chien le plus courtois. Alors que son propriétaire est déjà amoureux d’elle et dit que la moindre des choses qu’elle fait la fait devenir « aww ».

Les chiens sont certainement les âmes les plus gentilles et comblent les autres de leur amour désintéressé. Il y a quelques jours, une délicieuse vidéo mettant en vedette une maman chien apportant des jouets pour ses petits chiots a pris d’assaut Internet. La vidéo virale a fait jaillir les internautes sur son acte adorable.

