Adorable Corgi conduisant sa petite voiture se fait arrêter par un agent de la circulation

Les chiens ont toutes sortes de pitreries adorables avec lesquelles ils aiment nous divertir. L’un d’eux est de gagner le cœur d’Internet pour avoir fui les flics. Dans un clip partagé sur une page pour animaux de compagnie sur Instagram, le charmant corgi appelé Boba est vu au volant d’une petite Mercedes rouge. Les légendes sur la bobine indiquent: “Son nom est Boba” alors qu’un flic l’arrête pour lui donner un billet. Le compagnon à fourrure appuie alors sa patte contre le bouton du moteur et passe devant le policier. Alors que le policier le poursuit, la légende à l’écran se lit comme suit : “Il a une voiture et il aime fuir les flics”. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux adorent chaque instant de la vidéo. Alors que certains l’appelaient encore un bon garçon, d’autres étaient sûrs que Boba était maintenant un mauvais garçon certifié. Quoi qu’il en soit, ils n’ont pas pu s’empêcher de rire du petit sketch. Et ils étaient particulièrement impressionnés par la petite patte sur le bouton du moteur. Boba ne gagne pas seulement le cœur des humains, mais il a également d’autres amis à quatre pattes qui se glissent dans sa section de commentaires. Un autre compte de chien a posé une question valable pour Boba. Le commentaire disait: “Vos vidéos sont les meilleures, qui va vous renflouer?” Le chien se demanda si peut-être son père humain le ferait.

Un autre ami à quatre pattes avait des conseils pour Boba. “Il suffit de les frapper avec les yeux de chiot et le sourire de corgi. Fonctionne à chaque fois ! ils ont écrit.

Pendant ce temps, un troisième utilisateur a écrit: “Ils me voient rouler, ils détestent” En utilisant le hashtag sauvage pour décrire parfaitement Boba. Quelques autres étaient tous des éloges sur le fait que le flic était un bon sport à ce sujet. Ils ont adoré qu’il soit prêt à filmer ce sketch hilarant. Un autre utilisateur d’Instagram était sûr que le charmant chien répondait juste à son appel pour être le nouveau pilote de sécurité F1.

Boba n’est pas un corgi moyen vivant à Los Angeles. Il compte plus de 800 000 abonnés sur TikTok et plus de 13 500 abonnés sur Instagram.

