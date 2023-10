Les personnes qui réussissent le mieux dans la vie peuvent reconnaître une fenêtre d’opportunité et savoir quand et comment la saisir. Ce n’est pas sans rappeler le surf, selon le co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian.

Un « état d’esprit de surfeur » peut vous aider à réussir dans la vie et dans les affaires, a déclaré Ohanian aux étudiants lors d’une conférence de presse. discours d’ouverture à son alma mater, l’Université de Virginie, la semaine dernière. Les surfeurs doivent faire preuve du bon mélange de patience, de concentration et de calme pour juger correctement quelles vagues sont les meilleures à attraper et à surfer, et lesquelles entraîneront un effacement, a-t-il ajouté.

“Il y a une très bonne analogie entre la vie, les affaires et le surf… Certaines vagues arrivent, vous les déchirez parfaitement, et vous les tuez”, a déclaré Ohanian. “Vous avez sorti votre GoPro. Vous avez un bon selfie et vous vous sentez bien dans votre peau.”

Ensuite, vous pourriez « repartir en pagayeur… et attendre cinq heures pour une autre bonne vague », a-t-il poursuivi.

La capacité d’attendre patiemment la bonne opportunité, sans se reposer sur les lauriers de ses succès passés ni s’inquiéter des occasions manquées, est une qualité importante, a déclaré Ohanian.

“Cet état d’esprit est le bon état d’esprit pour une vie bien vécue”, a-t-il déclaré. “Si vous passez tout votre temps sur cette planche, juste à vous inquiéter de la vague que vous venez de rater, vous allez manquer la suivante. Si vous le passez juste à rêver et à essayer de revivre cette vague incroyable que vous venez d’avoir, vous je pourrais rater le prochain.”

En d’autres termes, vous devez avoir la capacité d’apprendre de vos échecs passés et de les surmonter pour capitaliser sur toute opportunité future qui se présente. La leçon est particulièrement vraie dans le domaine des affaires, a déclaré Ohanian.

“En affaires, on attrape des L tout le temps. Tout le temps”, a-t-il déclaré, utilisant un terme d’argot désignant une “perte” ou un “échec”.

Des icônes de la technologie, de Bill Gates à Steve Jobs, ont présenté le fait de surmonter leurs peurs de l’échec comme la clé de leur succès. Les psychologues sont d’accord : les personnes qui réussissent le mieux sont généralement celles qui peuvent transformer leurs échecs en leçons et continuer à prendre les risques nécessaires.

Ohanian a lui-même connu l’aiguillon de l’échec. En 2005, lui et Steve Huffman ont été rejetés par l’accélérateur de startups Y Combinator lorsqu’ils ont lancé une application mobile de commande de nourriture en avance sur son temps, a-t-il déclaré lors d’un événement SXSW en 2017.

Le rejet était considéré à l’époque comme un « échec géant », a déclaré Ohanian. Cela l’a renvoyé, lui et Huffman, à la planche à dessin, et ils sont revenus plus tard cette année-là avec l’idée de Reddit. Y Combinator a finalement investi 12 000 $, aidant ainsi l’entreprise à démarrer.

Ce premier rejet, et leur capacité à rebondir, « ont changé nos vies », a déclaré Ohanian en 2017.

