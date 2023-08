Adopter les intentions : l’avenir des échanges décentralisés

Dans le monde en évolution rapide de la technologie blockchain, de nouveaux paradigmes émergent pour remodeler la façon dont nous interagissons avec l’écosystème décentralisé. L’une de ces innovations qui gagne du terrain et génère du buzz dans la communauté Ethereum est le concept d’« intentions ». Dans cet article, nous plongerons dans le monde des intentions, explorerons leurs applications et discuterons de leur potentiel à révolutionner la façon dont nous interagissons avec les échanges décentralisés (DEX) et d’autres applications blockchain.

Comprendre les intentions : un changement de perspective

Traditionnellement, interagir avec les réseaux blockchain implique de créer et de soumettre des transactions selon des étapes précises à exécuter. Bien qu’efficace, cette approche peut être complexe, sujette aux erreurs et exposer les utilisateurs au risque des stratégies de valeur extractible par les mineurs (MEV). Entrez les « intentions », un changement de perspective qui change la donne.

Les intentions adoptent une approche déclarative des interactions blockchain. Au lieu de spécifier les actions exactes à effectuer, les utilisateurs expriment les résultats souhaités. Imaginez dire : « Je souhaite échanger une quantité X de jeton A contre une quantité Y de jeton B à un prix limite de Z. » Cette intention succincte capture le « quoi » sans entrer dans le vif du sujet « comment ».

Le rôle des solveurs : permettre une exécution transparente

Mais comment ces intentions sont-elles exécutées ? C’est là qu’intervient la notion de « solveurs ». Les solveurs sont des agents dynamiques qui comblent le fossé entre les intentions des utilisateurs et l’exécution de la blockchain. Ils rivalisent pour fournir les meilleurs prix d’exécution en fonction des intentions des utilisateurs, agissant efficacement comme intermédiaires entre les utilisateurs et la blockchain.

Lorsque les utilisateurs soumettent leurs intentions, les solveurs rivalisent pour régler les commandes aux prix les plus avantageux. Le solveur qui offre le prix d’exécution optimal se voit accorder le privilège d’exécuter la transaction de l’utilisateur. Cette compétition garantit que les utilisateurs bénéficient de la meilleure exécution commerciale possible, favorisant ainsi un écosystème d’efficacité et de tarification équitable.

Applications des intentions : au-delà des DEX

Les intentions offrent une multitude de possibilités au-delà des simples échanges décentralisés. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications blockchain telles que les ordres limités, le parrainage de gaz, les transactions inter-domaines, etc. La flexibilité des intentions permet aux utilisateurs de personnaliser leurs interactions tout en rationalisant le processus.

Avantages des intentions : un aperçu de l’avenir

Expérience utilisateur améliorée : les intentions simplifient l’expérience utilisateur en éliminant le besoin pour les utilisateurs de naviguer dans des paramètres de transaction complexes. Cette approche centrée sur l’utilisateur ouvre la porte à une adoption plus large.

Exposition MEV réduite : en faisant abstraction des détails exacts de la transaction, les intentions minimisent le risque de stratégies d’extraction de MEV anticipées et autres, garantissant ainsi un environnement commercial plus équitable.

Concurrence et meilleurs prix : la concurrence entre les solveurs les incite à offrir les meilleurs prix d’exécution, permettant aux utilisateurs de maximiser leurs gains et de minimiser les dérapages.

Efficacité du gaz : les intentions peuvent être regroupées en une seule transaction, ce qui réduit les frais de gaz et rend les transactions plus viables économiquement.

Défis et chemin à parcourir

Même si les intentions présentent des avantages prometteurs, des défis demeurent. Les préoccupations concernant la centralisation, la confidentialité et la robustesse par rapport aux stratégies MEV doivent être résolues à mesure que l’écosystème évolue. Les protocoles décentralisés explorent activement les moyens de trouver un équilibre entre l’expérience utilisateur et l’intégrité du système.

Conclusion : ouvrir la voie à une nouvelle ère

Les intentions ouvrent la voie à une nouvelle ère axée sur l’utilisateur et l’efficacité dans l’espace blockchain. En passant du paradigme impératif au paradigme déclaratif, les utilisateurs sont habilités à exprimer leurs intentions tout en laissant les subtilités de l’exécution aux solveurs. À mesure que l’écosystème de la blockchain continue de mûrir, l’adoption généralisée des intentions pourrait redéfinir la façon dont nous interagissons avec les DEX et d’autres applications décentralisées, révolutionnant ainsi la façon dont nous échangeons, effectuons des transactions et interagissons avec la blockchain. L’avenir est en effet passionnant et les intentions sont au premier plan de cette transformation.

