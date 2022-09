Un handicap physique ou d’autres limitations ne doivent pas vous éloigner des activités bénéfiques pour la santé.



Les directives sanitaires recommandent aux adultes de faire au moins 150 minutes par semaine d’exercices aérobiques d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’exercices vigoureux. Les activités que vous choisissez n’ont pas d’importance tant qu’elles vous font bouger.

Mais que se passe-t-il si une blessure, une maladie, un problème de santé, un handicap ou même le vieillissement normal vous empêche d’être actif ? Dans ces cas, les sports adaptés pourraient donner un coup de main indispensable.

Que sont les sports adaptés ?

Les sports adaptés sont des sports ou des activités de compétition ou récréatifs pour les personnes handicapées ou ayant des limitations physiques. Ils sont souvent parallèles aux efforts traditionnels, mais sont modifiés pour soutenir les capacités physiques spécifiques des personnes.

“Finalement, presque tout le monde connaîtra une sorte de handicap qui empêche l’exercice régulier, qu’il s’agisse d’arthrite légère, nécessitant une arthroplastie du genou ou de la hanche, une vision limitée ou un handicap physique plus important”, explique le Dr Cheri Blauwet, professeur agrégé en physique. médecine et de réadaptation à la Harvard Medical School, et un ancien coureur en fauteuil roulant qui est sept fois médaillé paralympique et double vainqueur des marathons de Boston et de New York. “Mais aujourd’hui, grâce à la technologie de pointe et à l’infrastructure de soutien, les gens peuvent trouver presque n’importe quel type de sport ou d’activité qui tient compte de leurs capacités et les aide à rester actifs.”

Pourquoi est-il important de rester actif ?

Ne pas faire suffisamment d’exercice régulièrement augmente le risque de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’obésité, de diabète et de cancer. Cela affecte également l’humeur. Et les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables en raison des difficultés à rester actives, explique le Dr Blauwet. “Les sports adaptés sont un moyen pour nous de continuer à faire de l’exercice régulièrement et de soutenir notre santé et notre bien-être à l’avenir.”

La recherche le confirme. Selon une étude, les personnes participant à des sports et activités adaptés déclarent meilleure santé globale, qualité de vie et vie sociale.

Comment pouvez-vous connaître les options d’activités adaptées près de chez vous ?

Vous pouvez trouver des programmes de sports adaptés nationaux et locaux et des activités accessibles sur les sites Web du Centre national de la santé, de l’activité physique et du handicap et le Fondation des athlètes défiés. “Ces programmes peuvent également vous aider à trouver des mentors, des entraîneurs et le système de soutien dont vous avez besoin pour réussir”, explique le Dr Blauwet.

Le type de sport ou d’activité que vous choisissez dépend en fin de compte de vos intérêts et de votre niveau de fonctionnement, mais de nombreuses options sont disponibles.

S’appuyer sur ses points forts et envisager de nouvelles activités

Le Dr Blauwet partage d’autres stratégies qui peuvent vous aider à faire la transition vers des activités adaptées.

Regardez votre forme actuelle d’exercice. “Presque n’importe quel type de sport ou d’activité peut être adapté pour s’adapter aux personnes handicapées, il y a donc de fortes chances que vous puissiez poursuivre votre activité préférée”, explique le Dr Blauwet.

Par exemple, dans le cadre de sa thérapie en cours, l’ancienne représentante de l’Arizona Gabby Giffords, une cycliste passionnée qui vit avec une lésion cérébrale après une tentative d’assassinat, fait maintenant du vélo couché en raison d’une paralysie du côté droit et de problèmes d’équilibre. (Un vélo couché est un vélo à trois roues qui place le cycliste dans une position assise ou inclinée décontractée.)

D’autres sports et activités peuvent être modifiés de la même manière. Par exemple, des voiturettes de golf spécialisées peuvent vous aider à vous tenir debout et à stabiliser votre corps tout en balançant le club. Le hockey sur luge utilise des luges pour patiner sur la glace.

Concentrez-vous sur vos points forts. Ne vous attardez pas sur ce que vous ne pouvez pas faire, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez. Courir n’est plus une option ? Que diriez-vous de la marche rapide en utilisant des bâtons de marche pour vous soutenir ? Vous ne pouvez pas utiliser vos jambes ? Concentrez-vous sur les activités du haut du corps comme la natation ou le kayak. Basse vision ? Des guides sont disponibles pour vous aider à marcher, courir et faire du vélo.

Rejoindre une équipe. De nombreux sports adaptés ont organisé des ligues d’équipe avec des règles et des formats ajustés, comme le basket-ball et le tennis en fauteuil roulant, et le baseball et le kickball “bip” pour les personnes malvoyantes. “Il s’agit d’un excellent moyen de mieux faire connaître votre nouvelle entreprise et de créer une communauté avec d’autres pairs ayant des handicaps similaires”, déclare le Dr Blauwet. “De plus, une petite compétition fournit une motivation supplémentaire.”

Essayer quelque chose de nouveau. Utilisez votre nouveau statut fonctionnel comme une opportunité d’essayer un sport ou une activité différente. “Testez les eaux et essayez quelque chose qui vous a toujours intéressé”, explique le Dr Blauwet. “C’est peut-être le moment idéal pour explorer le ski nautique, la planche à voile, l’équitation ou l’escalade de parois rocheuses.”

Il peut être mentalement et émotionnellement difficile d’adopter des sports et des activités adaptés, car vous pouvez avoir l’impression que votre handicap s’est amplifié. Mais ne vous laissez pas dissuader, ajoute le Dr Blauwet. “Rester engagé à être actif et investir dans votre santé peut aider à réduire et à éliminer toute stigmatisation négative que vous ressentez. La participation à des sports adaptés n’est pas une façon de vivre moindre, mais une façon de vivre mieux.”