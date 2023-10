Adonis, le fils de Drake, sort le clip « My Man Freestyle »

Pour célébrer son sixième anniversaire, le fils de Drake, Adonis Graham, a lancé son nouveau single et son nouveau clip pour « My Man Freestyle ».

Nous sommes à deux semaines du dernier projet de Drake Pour tous les chiens et l’un des moments forts était son fils Adonis Graham. Adonis a aidé son père sur le nouveau projet en proposant un freestyle chaud pour les jeunes jeunes du monde. À l’origine, le freestyle se trouvait à la fin de « Daylight », mais c’est maintenant un morceau solo.

« My Man Freestyle » a été l’un des moments les plus parlés de l’album, et il s’agit du premier single d’Adonis dans le rap game.

Avec lui qui vole la vedette à l’album, c’est normal qu’il obtienne un visuel. Le fils de Drake et du mannequin Sophie Brusseaux a récemment fêté son sixième anniversaire et voilà, une vidéo a été tournée pour le morceau mettant en vedette l’adorable enfant et ses amis. Le visuel a lieu lors de sa grande fête d’anniversaire dans les domaines OVO de son père à Toronto.

Même enfant, Adonis montre que les hameçons accrocheurs sont présents dans la famille Graham.

Ne parle pas à mon homme comme ça J’aime quand tu l’aimes Mon, mon, mon, mon homme Mon, mon, mon, mon homme Ne parle pas à mon homme comme ça J’aime quand tu l’aimes Mon, mon, mon, mon homme Mon, mon, mon, mon homme

Dans la chanson, il détaille son iPad cassé et ses problèmes de voiture cassée tout en insistant sur le fait que les gens dans sa vie peuvent avoir tout ce qu’ils veulent. D’après la chanson, une chose est sûre, le garçon se soucie profondément du sport et aime son pop, Drizzy Drake.

Vous pouvez regarder le visuel de « My Man Freestyle » ci-dessous.