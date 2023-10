Adonis, le fils de Drake, apparaît dans son nouveau clip vidéo « 8AM in Charlotte » – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

celui de Drake fils Adonis est présenté dans le nouveau clip de son père pour la chanson « 8AM in Charlotte », sorti le jeudi 5 octobre. La vidéo s’ouvre avec Drake, 36 ans, interviewant son fils, 5 ans, à propos d’une œuvre d’art qu’il a dessinée. Il a partagé l’histoire qu’il essayait de raconter dans le dessin avant que la chanson n’entre en jeu. Tout au long de la vidéo, le rappeur avait Adonis à proximité, alors qu’il interprétait son dernier single.

Le clip commence avec Drake interrogeant Adonis sur un dessin qu’il tient. Il est filmé par-dessus son épaule et le dessin peut être vu, y compris la chèvre qui figurera sur la couverture de son nouvel album avec d’autres dessins. « Adonis, parle-moi de ta belle œuvre d’art que tu m’as vendue », a dit le fier père.

Adonis a ensuite expliqué ce qu’il dessinait. « La chèvre fuyait les autres monstres et les autres animaux, et une fleur lui bloquait le passage. Donc les fleurs de feu, la voiture de course aidait peut-être la chèvre, et il y avait des escaliers, dont un escalier de prison. Et il y avait une personne qui était au sommet et il a été tué par la piste », a-t-il déclaré.

Drake lui a également demandé s’il pouvait écrire « SBW » sur la page, et son fils a répondu qu’il aimait simplement les lettres. « C’est donc presque comme une petite histoire », a déclaré Drake. « Le nom de papa est à côté de la chèvre. Est-ce que ça veut dire que papa est la chèvre ? Adonis a alors dit que c’était « papa chèvre ». Drake semblait jouer sur l’acronyme « GOAT », qui signifie « Greatest of All Time ».

Peu avant le début de la chanson, Drake a déclaré : « Cela me semble parfaitement logique, et voulez-vous parler du montant d’argent que vous avez obtenu pour votre magnifique dessin ? » Adonis a alors dit : « Oh s’il vous plaît », tout en continuant à regarder son dessin, et la chanson a commencé.

Dans le clip, Adonis était à ses côtés dansant dans un sweat à capuche qui disait « Hate Survivor », tandis que son père dansait dans une tenue noire couverte de motifs colorés. Dans une autre séquence de la vidéo, Drake portait le même pull tandis qu’Adonis était assis à côté de lui.

Le nouveau single est apparemment pour son prochain album Pour tous les chiens, qui devrait sortir le vendredi 6 octobre. Drake a montré qu’il est un père très solidaire car il utilise l’un des dessins d’Adonis comme pochette du nouvel album. Il a révélé la couverture de l’album et que son fils l’avait dessinée dans une publication Instagram en août.