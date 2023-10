MLB

PHOENIX — Adolis Garcia a été le joueur le plus utile des séries éliminatoires, mais les Rangers doivent maintenant se demander si leur voltigeur vedette droit continuera à jouer dans les World Series.

Après avoir frappé un ballon au centre qui a mis fin au début de la huitième manche de lundi, Garcia est reparti avec ce que l’équipe a appelé une tension sur le côté gauche.

Garcia devait recevoir une évaluation plus approfondie après la victoire 3-1 des Rangers contre les Diamondbacks lors du troisième match des World Series.

“Nous sommes optimistes là-bas, mais nous en saurons plus [Tuesday]”, a déclaré le manager des Rangers, Bruce Bochy.

L’ancien voltigeur des Mets Travis Jankowski a remplacé Garcia à droite en fin de huitième.

Garcia, dont le circuit lors de la 11e manche vendredi a remporté le premier match pour les Rangers, a établi un record de la MLB en une seule saison avec 22 points produits en séries éliminatoires.

Son départ anticipé est survenu une nuit où les Rangers ont vu Max Scherzer partir après trois manches sans but avec des spasmes au dos.

Adolis Garcia est sorti avec une tension sur le côté gauche après une présence au bâton en huitième manche. PA

Les deux équipes participeront à des matchs dans l’enclos des releveurs mardi.

Les Rangers devraient commencer le gaucher Andrew Heaney et les Diamondbacks déploieront le gaucher Joe Mantiply.

Avec la météo coopérante – les températures à Phoenix étaient dans les années 70 tout au long de la journée – le toit de Chase Field a été ouvert pour le match.

Les Diamondbacks jouent la grande majorité de leurs matchs à domicile avec le toit fermé, en raison de la chaleur extrême.

“Je sais que certains ont dit que lorsqu’il est ouvert, le ballon porte un peu plus”, a déclaré le manager des D’backs, Torey Lovullo. “Tant que nous connaissons le paysage lorsque nous entrons dans le stade et que rien ne change et qu’aucun coup de poing rapide n’est lancé, que nous soyons à la maison ou sur la route, cela me convient.”

Les Rangers ont établi un record des ligues majeures avec leur neuvième victoire consécutive pour entamer les séries éliminatoires, brisant ainsi leur égalité avec les Yankees de 1996.

La seule autre équipe à avoir remporté huit matchs consécutifs sur la route en une seule série éliminatoire était les Nationaux 2019.

Les Rangers partagent désormais le record avec les Yankees (1996-97) et (1937-42) avec neuf victoires consécutives sur route en séries éliminatoires.

Randy Johnson, membre du Temple de la renommée, a lancé le premier lancer de cérémonie à Luis Gonzalez.

Les deux anciens joueurs ont joué pour la dernière équipe gagnante des Diamondbacks en Série mondiale en 2001 et ont vu leurs numéros retirés par l’organisation.

Lundi était le premier match des World Series à Chase Field depuis le dramatique match 7 de 2001, dans lequel les Diamondbacks avaient battu les Yankees sur le simple de Gonzalez contre Mariano Rivera.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo