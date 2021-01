Adolfo «Shabba-Doo» Quiñones, qui a grandi en dansant dans un sombre projet de logement public à Chicago et est devenu un pionnier de la danse de rue dans les années 1980 et l’une de ses premières célébrités après être apparu dans le film à succès «Breakin ‘, » décédés le 29 décembre à son domicile de Los Angeles. Il avait 65 ans.

Son manager, Robert Bryant, a confirmé le décès mais a déclaré que la cause n’avait pas encore été déterminée.

En 1984, la danse de rue était une forme d’art urbain peu connue de nombreux Américains, mais la sortie de « Roder’», Mettant en vedette M. Quiñones en tant que danseur de break de Los Angeles nommé Ozone, a contribué à changer cela.

Ozone, qui porte des baskets Chuck Taylor rouges et un chapeau à bord, passe ses journées à faire des mouvements flashy à Venice Beach avec son partenaire, Turbo (Michael Chambers). Une danseuse de formation classique nommée Kelly (Lucinda Dickey), captivée par leur style, rejoint leur troupe. Son professeur sévère (et pratique) désapprouve la danse de rue, alors elle fuit son école. Les trois participent à un prestigieux concours de danse, et contre toute attente, ils gagnent (bien sûr).

le film, produit pour moins de 2 millions de dollars (l’équivalent d’environ 5 millions de dollars aujourd’hui), a été un succès surprise, récoltant plus de 35 millions de dollars au box-office en 16 semaines. Une suite, « Breakin ‘2: Boogaloo électrique», A été libéré quelques mois plus tard. M. Quiñones est rapidement devenu une star de la danse de rue.