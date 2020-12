Uunona n’a aucun lien avec son homonyme inhabituel, mais a un sens de l’humour sur la situation. Il « ne cherche pas à dominer le monde » et n’a aucun plan pour « conquérir Oshana », il a déclaré au journal allemand Bild.

Sur la liste officielle des candidats, le nom d’Hitler a été réduit à une initiale, le document lisant Adolf H. Uunona, bien que la page de résultats énumère le nom d’Uunona dans son intégralité.

Après la victoire écrasante d’Uunona, le terme «Adolf Hitler» est devenu une tendance majeure sur Twitter jeudi alors que les gens du monde entier discutaient de son nom.

« Bien sûr, 2020 ne serait pas complet si Adolf Hitler ne remportait pas une élection avec 85% des voix », a écrit un utilisateur de Twitter et d’autres ont demandé: « Est-ce son vrai nom? »

Dans son entretien avec Bild, Uunona a déclaré que son père l’avait nommé d’après le dictateur nazi, mais « ne comprenait probablement pas ce qu’Adolf Hitler représentait ». Sa femme, dit-il, l’appelle Adolf.

Avant le vote régional en novembre, le président Notemba Tjipueja de la Commission électorale insisté les citoyens à exercer leur droit démocratique et à voter «en grand nombre». L’adversaire politique d’Uunona, Mumbala Abner, du parti Independent Patriots for Change, a reçu 213 voix.

Le pays du sud-ouest de l’Afrique est une ancienne colonie allemande, et un certain nombre de rues et de lieux portent encore des noms allemands.

En août, le pays a rejeté une offre allemande d’indemnisation pour le massacre de dizaines de milliers de peuples Herero et Nama par les forces coloniales allemandes entre 1904 et 1908. On estime que 80 000 personnes auraient été tuées par les troupes, ce que l’Allemagne a depuis commis un « crime terrible ». Nommé.

Le président namibien Hage Geingob a déclaré à l’époque que l’offre n’était « pas acceptable » et qu’elle devrait être « revue », a déclaré le Guardian. signalé.

Uunona n’est pas le premier homme politique à l’étranger à attirer l’attention du monde entier pour un nom inhabituel.

En novembre, le maire japonais d’une petite ville de la préfecture de Kumamoto est devenu célèbre après les résultats de l’élection présidentielle américaine.

Selon l’écriture japonaise, le nom de Yutaka Umeda peut également être prononcé «Jo Baiden».

Umeda a déclaré aux médias locaux qu’il n’était pas au courant du lien avec l’Américain Biden, qui prendra la présidence en janvier, jusqu’à ce que ses proches soulignent que les gens parlaient de lui sur les réseaux sociaux.

« J’ai l’impression d’avoir également remporté les élections », a déclaré Umeda en réponse à sa renommée renouvelée.

En 2012, l’État indien du Gujarat a dévoilé un magasin de vêtements pour hommes appelé «Hitler» avec une croix gammée dans le point du «i» sur l’enseigne du magasin. Le choix du nom a suscité une forte opposition de la part des groupes juifs.