Adolf Hitler a accédé au pouvoir grâce à des élections démocratiques. Ce n’est pas une leçon d’histoire, mais des informations d’actualité en provenance de Namibie, une ancienne colonie allemande, où un homme du nom du tyran nazi a remporté les élections dans un glissement de terrain.

Adolf Hitler Uunona a couru sur le ticket du parti au pouvoir SWAPO de Namibie. Il a recueilli 1 196 votes, contre 213 pour son adversaire, et a obtenu un siège au conseil d’administration de la région d’Oshana. La circonscription d’Ompundja, qu’il représente, compte moins de 5 000 habitants et a longtemps été considérée comme un bastion de la SWAPO.

Uunona a déclaré au tabloïd allemand Bild que, contrairement à son homonyme notoire, il n’avait aucune ambition de domination mondiale, ni même de conquête d’Oshana.

«Mon père m’a nommé d’après cet homme. Il n’a probablement pas compris ce qu’Adolf Hitler représentait. il expliqua. Il a dit qu’il passe généralement par Adolf Uunona et qu’il serait trop tard pour lui maintenant de changer de nom.

La Namibie est un pays de la partie occidentale de l’Afrique australe. Il a obtenu sa pleine indépendance en 1990, après des décennies de lutte armée contre la domination de l’apartheid en Afrique du Sud. La SWAPO est originaire d’un mouvement indépendantiste et a été une force politique de premier plan depuis que le pays est devenu pleinement souverain, bien que sa popularité ait quelque peu diminué au cours des dernières années.

Avant cela, entre 1884 et 1919, la Namibie existait en tant que colonie allemande et a subi des massacres de masse par l’administration coloniale, qui cherchait à réprimer les insurgés locaux. Les indigènes ont été emprisonnés dans des camps de concentration et sont morts par dizaines de milliers d’expositions, de faim et de maladies dans ce que l’Allemagne moderne considère comme un acte de génocide.

La perte de l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale lui a coûté son territoire d’outre-mer, qui a été occupé par les Britanniques et remis plus tard pour être gouverné par l’Afrique du Sud. L’influence culturelle allemande, cependant, demeure à ce jour, comme en témoigne le nom d’Uunona.

