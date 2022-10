Adolf Funeral Home-10070022 – Shaw Local

Après la perte d’un membre de la famille ou d’un ami bien-aimé, il est important de trouver des moyens de traiter et d’exprimer votre chagrin. La tenue d’un service funéraire ou commémoratif peut aider ceux qui connaissaient et aimaient le défunt à exprimer leurs croyances et leurs sentiments au sujet de la vie et de la mort de la personne. Voici trois raisons d’organiser des funérailles ou un service commémoratif.

1. Les cinq étapes du deuil ont été désignées comme étant le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l’acceptation. Alors que la famille et les amis pleurent la perte d’un être cher, il peut être difficile d’accepter vraiment la finalité de la mort ; il semble surréaliste que la personne soit partie. « Un service donne l’occasion à la famille et aux amis de reconnaître et de montrer du respect pour la vie de leur être cher », a expliqué John Adolf, directeur des services funéraires Adolf. « Cela nous donne une dernière chance de nous dire au revoir de manière personnelle. Tous les services funéraires et commémoratifs sont uniques parce qu’ils célèbrent et honorent la vie spécifique du défunt.

2. Un service funéraire ou commémoratif aide les participants à se souvenir de leur être cher et à partager des souvenirs avec d’autres. Lorsque les gens se réunissent pour partager des souvenirs, ils apprennent des choses qu’ils ne savaient pas et ont l’occasion de découvrir comment la vie de la personne a touché les autres. Avoir un moment et un endroit précis pour parler de la vie de la personne offre un soutien à la famille survivante.

3. Assister à des funérailles ou à un service commémoratif aide les gens à se rappeler que la vie est précieuse et nous rappelle ce qui est vraiment important dans la vie. Bien que porter du noir soit une tradition courante, combiner et personnaliser les éléments d’un service, y compris la musique, l’éloge funèbre, les fleurs et les photos, offre une façon unique de dire au revoir au défunt. « Il est important de prendre son temps et d’organiser les détails de chaque service, qu’il soit simple ou plus complexe », a ajouté Adolf. « Réfléchir aux caractéristiques les plus significatives de votre proche vous guidera sur le bon chemin.

