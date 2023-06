Adolescent du Bihar, surpris en train de fumer, battu avec une ceinture par des enseignants. Il est mort

Un garçon de 15 ans du Bihar est décédé après avoir été brutalement battu par ses professeurs, qui l’ont surpris en train de fumer en public.

Bajrangi Kumar du district East Champaran du Bihar était dans la région de Madhuban pour récupérer le téléphone portable de sa mère dans un atelier de réparation et a fait une pause cigarette avec ses amis sous le pont Hardiya en rentrant chez lui vers 11h30 dans le samedi matin, ont indiqué ses proches.

Vijay Kumar Yadav, le président du pensionnat privé « Madhuban Rising Star Prep School », où Bajrangi était un élève de classe 10, l’a repéré en train de fumer et est devenu furieux. Un enseignant de l’école, parent du garçon, accompagnait également le président. Le président a ensuite appelé le père du garçon, puis l’a traîné dans l’enceinte de l’école où lui et d’autres enseignants l’ont battu sans pitié, selon la mère et la sœur de Bajrangi. Les enseignants ont déshabillé le garçon et l’ont frappé avec des ceintures, ont-ils dit.

Lorsque Bajrangi est tombé inconscient, il a été transporté d’urgence dans une maison de retraite privée à Madhuban mais a été référé à Muzaffarpur en raison de la gravité de l’affaire. Il y est décédé pendant le traitement. Des proches disent qu’il y avait de profondes blessures sur le cou et les bras de Bajrangi. Ses parties intimes saignaient également, ont-ils affirmé.

Le président de l’école a contesté les affirmations de la famille, affirmant que le garçon n’avait pas été battu mais qu’il avait consommé du poison, craignant que sa famille ne sache qu’il avait été surpris en train de fumer. Il a ensuite été transporté d’urgence à Muzaffarpur mais n’a pas survécu, a-t-il dit,

Bajrangi a été admis à l’auberge de l’école il y a deux mois et était de retour chez lui pour les vacances d’été.

Le chaos s’est ensuivi dans la famille du garçon après l’annonce de sa mort. La mère de Bajrangi, Usmila Devi, était inconsolable et a décrit en détail comment la nouvelle tragique lui a été soudainement annoncée.

Le père de Bajrangi, Hari Kishore Rai, était parti pour le Pendjab cinq jours plus tard pour travailler comme ouvrier.

La police a déclaré que le corps du garçon avait été envoyé à Motihari pour une autopsie et que l’école était sous scellés.