Adolescent autiste avec Taser de la police du Québec; mère demande des réponses

Une mère québécoise exige de savoir pourquoi son fils autiste non verbal a reçu le Taser par la police après s’être enfui d’un centre local pour personnes ayant des besoins spéciaux.

Marie Ismé a déclaré que son fils de 18 ans, Brandon, n’était pas une menace et que son traitement par la police de Mascouche était le pire cauchemar pour une personne autiste.

“Ils ont décidé de le taser, de lui tirer dessus avec le pistolet Taser et [the police] a dit que c’était leur meilleure option parce qu’il se mettait en danger », a déclaré Ismé aux journalistes jeudi près de chez elle à Terrebonne, en banlieue nord de Montréal.

“Je leur ai dit que, vous savez, Brandon, il n’a jamais été agressif avec vous. Il a toujours coopéré avec vous.”

Son fils est connu pour s’être enfui du centre dans le passé, ce dont Ismé se plaint depuis un certain temps.

La politique du centre avec son fils lorsqu’il essaie de s’enfuir n’est pas de l’arrêter ou de le poursuivre, mais d’appeler immédiatement la police.

Elle a déclaré que la police avait été appelée deux fois au centre mercredi et que la deuxième fois, un officier avait décidé de l’empêcher d’utiliser son Taser.

Les broches de l’appareil Taser ont dû être enlevées chirurgicalement. Jeudi, sa mère a déclaré qu’il était plus renfermé et qu’il dormait plus que d’habitude, et comme il ne peut pas communiquer verbalement, elle craint de ne pas pouvoir s’occuper correctement de lui.

Elle a dit que puisque son fils n’est pas dangereux, elle se demande pourquoi les agents ont considéré le Taser comme une réponse appropriée.

“Ils ont peur de mon fils. Je pense qu’ils ont peur de lui. Je pense juste qu’ils ont peur parce qu’ils voient toujours qu’il est grand, mais il y a d’autres grands enfants là-bas”, a déclaré Ismé.

« Il est vulnérable, Brandon. Il n’a blessé personne. Ce n’était pas nécessaire. C’est extrême, tu sais ?

UN ADOLESCENT EST ENTRÉ DANS LES MAISONS DES GENS, DIT LA POLICE

Martin St-Pierre, qui dirige la section des normes professionnelles de la police de Mascouche, a déclaré lors d’un point de presse qu’il était trop tôt pour commenter la situation, qui, selon lui, nécessite une enquête plus approfondie.

“Il faudra l’examiner. Je ne peux pas répondre car c’est trop tôt. L’affaire doit être analysée”, a-t-il déclaré lors d’une mêlée d’information jeudi.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la politique de la police d’utiliser un Taser sur une personne autiste, le chef a répondu: “Cela dépend de l’intervention. Chaque intervention est vraiment différente.”

Les deux fois, l’adolescent s’est enfui du centre de ressources, il serait entré dans des maisons voisines, selon St-Pierre. Il n’est pas clair si les mêmes officiers ont été impliqués dans chaque intervention mercredi. Il a déclaré que les forces de police connaissaient Brandon grâce à des appels précédents.

“Depuis plusieurs mois, nous sommes en contact avec le centre de ressources et en contact avec la famille également pour trouver des solutions par rapport à la situation”, a déclaré l’officier.

Ismé a dit qu’elle s’exprimait parce qu’elle ne voulait pas que la même chose arrive à une autre personne autiste.

MEILLEURE FORMATION ?

La mère de l’adolescent a déclaré que les policiers ne savaient pas comment traiter les personnes ayant des besoins spéciaux et avaient besoin de plus de formation – un sentiment partagé par le militant des droits civiques Fo Niemi.

“Il y a toujours une crainte qu’un policier non formé ne comprenne pas les comportements des enfants ou des personnes autistes, et qu’il considère que la conduite est soit dangereuse, soit très menaçante pour lui-même et pour les autres”, a déclaré Niemi, directeur général de l’Hôpital de Montréal. groupe basé au Centre de recherche-action sur les relations raciales.

Ce qui joue souvent un rôle dans des situations comme celle de Brandon, c’est le fait que le trouble est invisible, ce qui nécessite une attention particulière, selon Marla Cable, coordonnatrice du centre de ressources et de formation à Giant Steps, qui offre une formation aux premiers intervenants.

“Dans le cadre de la formation que nous faisions, nous essayions d’encourager les policiers à donner de l’espace, à donner du temps pour utiliser une sorte de repère visuel ou gestuel si possible. Mais le plus souvent, donner de l’espace est vraiment bénéfique pour beaucoup des personnes autistes », a déclaré Cable.

À Pas de Géant est un organisme communautaire qui offre des services de formation et de consultation, ainsi que des ateliers à ceux qui travaillent avec la communauté de l’autisme.

Il a développé un programme de formation qui guide les premiers intervenants, les enseignants et les familles avec des informations et des stratégies sur la façon d’intervenir auprès d’une personne autiste dans une situation d’urgence. La police de Montréal était l’un des services de police qui ont reçu la formation, qui, selon Cable, doit être maintenue sur une base régulière.

“Nous sommes ici. Nous sommes prêts, désireux et capables d’intervenir et de soutenir tout groupe qui souhaite plus de formation et de soutien”, a-t-elle déclaré.

CTV News a contacté le centre qui s’occupe de Brandon pour commentaires.