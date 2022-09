Adolescent, 18 ans, voisin vitré dans FACE le laissant couvert de sang pendant une dispute sur le bruit

UNE jeune fille de 18 ans a laissé son voisin couvert de sang après l’avoir vitrifié d’affilée à cause du bruit.

Ella Dare a frappé Andrew Jones dans une bagarre de rue déclenchée après que des voisins se sont plaints du bruit fait par Dare et son petit ami Macauley Mason, 24 ans.

Ella Dare a laissé son voisin couvert de sang après lui avoir glacé le VISAGE 1 crédit

Ella Dare a frappé Andrew au visage avec une pinte 1 crédit

La serveuse Dare s’est déchaînée contre Andrew et sa petite amie Crystal – coupant le premier au visage.

Andrew s’est retrouvé avec une entaille profonde sur le front et du sang coulait sur son visage et sur son t-shirt après l’attaque de choc à Cwmbran, dans le sud du Pays de Galles.

Dare a admis des blessures illégales et des lésions corporelles réelles lors de l’attaque d’août 2020, a déclaré le tribunal de la Couronne de Newport.

Le partenaire de Dare, Mason, a admis une infraction à l’ordre public pour avoir utilisé des propos ou un comportement menaçants.

Un rapport de probation a déclaré: “En raison du fait que Dare et son partenaire étaient bruyants dans la rue, il y a eu une altercation.

“Elle a dit qu’elle était tombée au sol et que la victime Crystal était montée sur elle.

“Elle a dit qu’elle s’était levée, avait paniqué et a reconnu avoir frappé l’autre victime au visage et avoir causé des blessures.

“Elle a dit qu’elle protégeait son partenaire.”

Le rapport de Mason a déclaré: “Il dit que la nuit en question, il était bruyant et comprend que son comportement aurait pu effrayer les autres.

“Il dit qu’il réagissait à une situation et qu’il aurait dû s’en aller.”

Le tribunal a entendu le couple “regretter profondément” leurs actions

Peter Donnison, défendant Dare, a déclaré: “Cela fait deux ans depuis le moment de l’infraction et elle était très jeune, n’ayant que 18 ans à l’époque, maintenant 20.

“Elle a de véritables remords d’avoir été impliquée dans cet incident. Ce qu’elle dit, c’est qu’elle aurait dû s’en aller.”

Le tribunal a appris que Dare travaillait 25 heures par semaine comme serveuse et suivait un cours universitaire en commerce. Elle espérait obtenir un diplôme plus tard.

Claire Pickthall, défendant Mason, a déclaré: “C’est clairement un jeune homme qui a du mal à réguler ses émotions et il est resté à l’abri des ennuis depuis août 2020.

“Une relation stable avec Miss Dare a eu une influence positive sur lui.

“Il a des remords d’avoir été impliqué dans cette infraction et la personne dont il se soucie très profondément s’est impliquée dans cela.”

Le juge Daniel Williams a déclaré que le couple avait changé ses plaidoyers après le début de son procès.

Il a déclaré: “Ella Dare a reconnu avoir été blessée illégalement. Cela reflète le fait qu’elle a frappé Andrew Jones avec une pinte, lui causant une blessure.

“Elle admet avoir causé les blessures à Andrew Jones mais n’a pas l’intention de lui faire de mal.

“Elle a également frappé Crystal Jones avec une pinte mais n’a causé aucune blessure.”

Dare, de Cwmbran, a reçu une ordonnance communautaire de 12 mois et a effectué 100 heures de travail non rémunéré et a terminé 10 jours de réadaptation.

Mason, également de Cwmbran, s’est vu imposer une exigence de réadaptation de 20 jours.

Le juge Williams a déclaré au couple : “Vous avez admis votre rôle dans un incident de violence.

“Si vous évitez les ennuis tous les deux pendant les 12 prochains mois et remplissez ces conditions, ce sera la fin de tout cela. Si vous échouez, vous serez ramené devant le tribunal.”

