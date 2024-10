Adobe taquine les outils d’IA pour animer du texte et supprimer les distractions

Adobe présente en avant-première certains outils d’IA expérimentaux pour l’animation, la génération d’images et le nettoyage de vidéos et de photographies qui pourraient éventuellement être ajoutés à ses applications Creative Cloud.

Bien que les outils s’appliquent à des supports très différents, tous les trois ont un objectif similaire : automatiser la plupart des tâches ennuyeuses et complexes nécessaires à la création de contenu et fournir aux créatifs plus de contrôle sur les résultats que de simplement brancher une invite sur un générateur d’IA. L’idée est de permettre aux utilisateurs de créer des animations et des images, ou de réaliser des montages vidéo complexes, sans nécessiter beaucoup de temps ni d’expérience.

Le premier outil, appelé « Project Scenic », donne aux utilisateurs plus de contrôle sur les images générées par le modèle Firefly d’Adobe. Au lieu de s’appuyer uniquement sur des descriptions textuelles, Scenic génère en fait une scène 3D entière qui vous permet d’ajouter, de déplacer et de redimensionner des objets spécifiques. Les résultats finaux sont ensuite utilisés comme référence pour générer une image 2D correspondant au plan 3D.

Voici une scène 3D réalisée dans Project Scenic… Image : Adobe

… puis l’image 2D résultante générée à laquelle elle fait référence. Image : Adobe

La prochaine étape est « Project Motion », un outil en deux étapes qui peut être utilisé pour créer facilement des graphiques animés dans une variété de styles. La première étape est un simple générateur d’animation qui permet aux créatifs d’ajouter des effets de mouvement au texte et aux images de base, sans expérience préalable en animation. La deuxième étape prend ensuite cette vidéo animée et la transforme à l’aide de descriptions textuelles et d’images de référence, en ajoutant des séquences de couleur, de texture et d’arrière-plan.

Project in Motion est un outil deux-en-un permettant de créer des animations simples, puis de convertir les résultats en quelque chose de plus complexe. Image : Adobe

« Project Clean Machine » est un outil d’édition qui supprime automatiquement les distractions gênantes dans les images et les vidéos, comme les flashs de l’appareil photo et les personnes entrant dans les cadres. C’est presque comme un remplissage automatisé sensible au contenu, mais en mieux car cela corrige également tous les effets indésirables causés par les visuels que vous essayez de supprimer. Par exemple, si un feu d’artifice en arrière-plan entraîne une surexposition de quelques secondes de la prise de vue, Clean Machine garantira que la couleur et l’éclairage restent cohérents tout au long de la vidéo lorsque le flash lui-même est retiré.

Ces outils sont annoncés lors de la conférence MAX d’Adobe sous le nom de « Sneaks » – ce que la société appelle des projets en développement visant à présenter de nouvelles technologies et à évaluer l’intérêt du public. Il n’y a aucune garantie qu’un Sneak obtiendra une version complète, mais de nombreuses fonctionnalités telles que la suppression des distractions de Photoshop et le remplissage After Effects basé sur le contenu ont leurs racines dans ces projets.

Nous avons eu un premier aperçu de ces aperçus avant leurs annonces, nous aurons donc un meilleur aperçu lors de leur démonstration plus tard dans la journée. Aucun de ces outils n’est encore disponible pour le public, mais cela pourrait changer au cours des prochains mois.

