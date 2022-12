Adobe Stock autorise les images générées par l’IA sur son service

Adobe Stock acceptera les images générées par l’intelligence artificielle sur son service, a-t-il déclaré dans un article de blog En Lundi.

Contrairement aux services d’images comme Getty Images qui ont interdit les illustrations générées par l’IA sur leurs plates-formes, Adobe adopte le contenu créé avec des générateurs comme DALL-E et Stable Diffusion. Ces générateurs utilisent des invites de texte à image pour créer des images artistiques et d’un autre monde.

“Les contributeurs d’Adobe Stock utilisent des outils et des technologies d’intelligence artificielle pour diversifier leurs portefeuilles, développer leur créativité et augmenter leur potentiel de revenus”, a déclaré la directrice principale Sarah Casillas dans le article de blog. Adobe acceptera les illustrations créées avec de tels programmes à condition qu’elles soient signalées comme telles.

Avant l’annonce de lundi, Adobe testait discrètement des images générées par l’IA. Casillas a dit Axios que l’entreprise a été “agréablement surprise” par les résultats. “Il répond à nos normes de qualité et il fonctionne bien”, a déclaré Casillas.

En raison d’éventuels risques de droits d’auteur, Getty Images a déclaré en septembre qu’il n’utiliserait pas d’images générées par l’IA sur son service. Adobe, en revanche, termes créés pour éviter de tels risques. Les créateurs doivent avoir des droits de propriété sur leur art avant de le soumettre à Adobe et ils doivent lire les termes et conditions concernant les outils d’IA. Ils ne peuvent pas soumettre de photos qui incluent des logos, des personnages célèbres, des lieux réels ou des personnes notables. S’ils respectent les termes et conditions, les artistes peuvent gagner des redevances grâce à leur contenu généré par l’IA.

Le service d’imagerie a noté dans le post que cette mise à jour n’a pas l’intention de remplacer l’imagination humaine par l’apprentissage automatique. Au lieu de cela, l’IA est un outil pour “améliorer la créativité”, “accélérer le processus créatif” et bénéficier aux consommateurs et aux contributeurs, a déclaré Adobe dans son article de blog.