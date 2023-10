Dans un avenir pas si lointain, les artistes, designers, musiciens et auteurs s’appuieront probablement sur des fournisseurs d’intelligence artificielle. pour valoriser leur métier. Mais à l’heure actuelle, c’est le contraire qui est vrai. Les entreprises qui créent des outils d’IA dépendent d’un large éventail de résultats créatifs pour former leurs modèles. Et cela crée une foule de questions sur qui pourrait être prêt à fournir son travail sous forme de données de formation et comment ils seront rémunérés pour cela.

Des entreprises comme Adobeentreprise de conception graphique Toile, et la startup d’IA générative Stability AI proposent des plans d’incitation pour les personnes qui contribuent aux modèles de formation en IA. C’est en partie pour devancer les contestations judiciaires—de nombreuses poursuites ont été déposées contre des entreprises utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur pour former leurs modèles. Mais longtemps après que les questions juridiques seront réglées, l’accès continu à des données de haute qualité restera essentiel pour les développeurs d’outils d’IA qui génèrent de nouveaux contenus, qu’ils soient audio, vidéo ou textuels.

La technologie de l’IA générative semble compliquée, mais elle se résume principalement à trois choses : un modèle d’IA, des ressources informatiques et des données. Les exigences salariales des personnes qui fournissent les deux premiers ingrédients « sont raisonnablement bien satisfaites, comme les chercheurs ou les ingénieurs », a déclaré Jun-Yan Zhu, professeur adjoint à l’Institut de robotique de l’Université Carnegie Mellon et directeur du Generative Intelligence Lab.

Mais l’industrie technologique commence tout juste à reconnaître la valeur des données que les créateurs fournissent avec leur contenu.

Comment incitez-vous les artistes à vouloir fournir un travail de qualité pour former des modèles d’IA ?

Adobe et Toile paient déjà les contributeurs qui téléchargent du contenu, tel que des photographies, des clips vidéo, des vecteurs et des illustrations, vers leurs programmes d’images de stock, où ils perçoivent des redevances chaque fois que leurs créations sont utilisées.

Adobe, qui possède des applications comme Photoshop et Illustrator et a récemment lancé un ensemble de outils d’IA générative appelés Firefly, offre un bonus distinct aux créateurs dont le travail est spécifiquement utilisé pour former des modèles d’IA afin de garantir la fourniture de contenus de haute qualité à des fins de formation. « Nous ne voulons pas inonder le système avec n’importe quel contenu : il doit s’agir de contenus de qualité et de grande valeur », a déclaré Matthew Smith, vice-président d’Adobe Stock.

Le bonus de formation en IA est versé chaque année et est pondéré en fonction du nombre de licences générées par le contenu au cours des 12 derniers mois, ce qui, selon Smith, est un bon indicateur de la demande et de l’utilité d’une image donnée. Le bonus est également basé sur le nombre total de images approuvées que le créateur a soumises à Adobe Stock. La formation primequi ne s’applique pour l’instant qu’aux images, vecteurs et illustrations, est finalement à La discrétion d’Adobe.

Le système mis en place par Adobe semble fonctionner. Au cours des six derniers mois, la société a vu les licences et les paiements des contributeurs atteindre des sommets sans précédent, selon Smith. (Cela inclut à la fois le programme d’actions et les contributeurs qui ont choisi d’utiliser leur travail pour les modèles de formation en IA.) Les premiers versements de bonus liés à l’IA ont été initié en septembre. Adobe a refusé de divulguer le montant total réservé aux paiements liés à la formation en IA, ni le chiffre moyen des bonus.

Pendant ce temps, Canva a créé en octobre un fonds de 200 millions de dollars pour les créateurs qui contribuent au programme de stock de la plateforme de conception graphique et permettent que leur contenu soit utilisé pour la formation en IA. Bien que les redevances pour le programme de stock régulier considérer le type de support tels que le visuel ou l’audio, ce n’est pas le cas du modèle actuel de compensation de l’IA. Les paiements sont basés sur des facteurs tels que la quantité totale de contenu que l’utilisateur a contribué à Canva, la fréquence d’utilisation de chaque élément, ainsi que la complexité de l’illustration ou du modèle fourni.

« Le calculer relève en quelque sorte d’un art et d’une science », a déclaré Cameron Adams, co-fondateur de Canva.

Adobe et Canva ont déclaré que leurs modèles de paiement pourraient changer avec le temps.

Stability AI dispose d’un modèle de paiement pour les données d’entraînement, mais pas OpenAI

Des plans de paiement émergent également pour d’autres modes tels que les outils de conversion texte-audio. Stability AI, qui a été poursuivi en justice par des artistes arguant que leur travail avait été utilisé sans être rémunéré, a lancé en septembre un outil d’IA qui permet aux utilisateurs de créer des effets audio et sonores, y compris des échantillons que les utilisateurs peuvent ensuite inclure dans leur propre travail. La société s’est associée à Audiosparx, une société audio boursière qui existe depuis 1996 et qui entretient des relations avec des musiciens, pour mettre en place un modèle de partage des revenus opt-in.

Le partage des revenus fait écho à ce que certains musiciens, comme Grimes, avaient proposé, à savoir que les artistes obtiennent une licence pour leur travail et obtiennent une répartition 50-50 des redevances pour les chansons mettant en vedette leurs voix.

« Nous voulions expérimenter ce type de nouveau modèle », a déclaré Ed Newton-Rex, responsable des produits audio de Stability AI. « Vous voulez innover de différentes manières. Et ce domaine évolue évidemment rapidement.

OpenAI, la société qui a dirigé l’émergence de l’industrie de l’IA générative, constitue une exception notable en matière de rémunération pour la formation en IA. Cela ne rémunère pas les créateurs. Mais la société, qui possède à la fois ChatGPT et Dall-E, a déclaré qu’elle proposait un programme de désinscription pour les artistes qui ne veulent pas que leur travail soit formé par les futures générations de modèles texte-image d’OpenAI et que Dall-E le fera rejeter les demandes qui demandent une image dans le style des artistes vivants.

Pourquoi les entreprises veulent rémunérer les créateurs

À mesure que de plus en plus d’outils d’IA génératifs seront rendus publics, l’industrie technologique sera probablement confrontée à un nombre croissant de poursuites judiciaires de la part d’artistes, de designers et d’autres professionnels de la création qui s’opposent fermement à l’utilisation de leur travail à des fins liées à l’IA.

La réalité est que des milliards de points de données sont utilisés dans la formation des modèles d’IA, donc savoir dans quelle mesure une œuvre originale se retrouve dans un morceau de Le contenu généré par l’IA n’est pas toujours possible ou facile à mesurer.

Et pourtant, « si vous vous montrez favorable aux artistes et que [say] on va les indemniser, ça prend vraiment [an AI tool provider] hors de la ligne de mire pour l’un de ces recours collectifs », a déclaré Katie Gardner, associée chez Gunderson Dettmer, un cabinet d’avocats spécialisé dans les sociétés financées par du capital-risque.

Il existe une autre raison importante pour payer les créateurs pour qu’ils téléchargent leur travail sur les plateformes d’IA : cela encourage davantage de personnes à participer à l’industrie de l’IA générative, a déclaré Zhu de la CMU.

Si l’IA peut aider les créateurs à réfléchir ou à ajouter différentes fonctionnalités à leur travail, les outils d’IA commencent sans aucun doute à automatiser une partie du processus de création des artistes et des designers, menaçant au moins une partie de leurs opportunités économiques. « Si nous sapons les activités créatives dans lesquelles se livrent ces professions, [and are] incapables de payer suffisamment pour qu’ils gagnent leur vie, nous verrons alors moins de cette activité créative », a déclaré Jeongki Kim, professeur adjoint de conception stratégique et de gestion à la Parsons School of Design.

Le problème de l’indemnisation touchera une poignée d’entreprises

La rémunération des créateurs est l’un des plus gros problèmes auxquels est confrontée l’industrie de l’IA générative, mais il s’agit probablement d’un problème qui reste au sein des sociétés d’IA générative ou des grandes sociétés de produits commerciaux comme Adobe ou Shutterstock qui construisent leurs propres grands modèles de langage (LLM), a déclaré Gardner. . De nombreuses entreprises se forment aux LLM de grandes entreprises et ne construisent pas nécessairement leurs propres modèles à partir de zéro.