Adobe, Smith & Wesson, Orphazyme et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

Adobe (ADBE) – Adobe a déclaré un bénéfice trimestriel de 3,03 $ par action, 21 cents par action au-dessus des estimations. Les revenus de la société de logiciels ont également dépassé les prévisions de Wall Street et Adobe a donné des prévisions plus solides que prévu pour le trimestre en cours. Ses actions ont augmenté de 3,1% dans les échanges avant commercialisation.

Smith & Wesson (SWBI) – Smith & Wesson a enregistré des bénéfices et des ventes meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, les ventes du fabricant d’armes ayant bondi de 67% par rapport au même trimestre un an plus tôt. La société note que ses expéditions ont bondi de 70 % par rapport à une croissance globale de l’industrie de 42 %. Les actions ont progressé de 4,7% en pré-marché.

Orphazyme (ORPH) – Orphazyme a plongé de 52,6% dans le pré-commercialisation après que la Food and Drug Administration a rejeté son traitement expérimental pour une maladie génétique connue sous le nom de maladie de Niemann-Pick de type C. La société de biotechnologie basée au Danemark avait vu ses actions volatiles ces derniers temps. jours après avoir attiré l’attention des médias sociaux, chutant de 10,2% jeudi après une augmentation de plus de 61% mercredi.

Delta Air Lines (DAL) – L’action a augmenté de 1,1% en pré-marché suite à une double mise à niveau chez Wolfe Research pour « surperformer » par rapport à « sous-performer ». Wolfe a déclaré qu’il voyait les voyages d’affaires bénéficier de la demande refoulée plus tard cet été, bien qu’il ne pense pas qu’il reviendra aux niveaux d’avant Covid.

Manchester United (MANU) – Manchester United a perdu 30,2 millions de dollars au cours des trois premiers mois de cette année, en grande partie en raison de l’absence de fans à ses matchs en raison de la pandémie de coronavirus. Tous les matchs de la saison 2020-21 de l’équipe se sont déroulés sans spectateurs.

ArcelorMittal (MT) – ArcelorMittal a vendu ses 38,2 millions d’actions restantes du producteur d’acier Cleveland-Cliffs (CLF). La société minière utilisera le produit pour financer un rachat d’actions de 750 millions de dollars. Arcelor-Mittal a augmenté de 1% dans l’action avant commercialisation, tandis que Cleveland-Cliffs a ajouté 0,3%.

Carnival (CCL) – Le croisiériste a divulgué une violation de données en mars qui pourrait avoir exposé les informations personnelles des clients de ses marques Carnival, Holland America et Princess. Il n’a pas révélé combien d’entre eux auraient pu être touchés.

Fox Corp. (FOXA) – Fox a augmenté son programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars pour un total de 4 milliards de dollars, ce qui a permis d’augmenter ses actions de 2,8% en pré-commercialisation.

Pilgrim’s Pride (PPC) – Pilgrim’s Pride a étendu son activité d’aliments préparés et de produits de marque en rachetant l’activité Viandes et repas du groupe Kerry. Le producteur de volaille paiera à la société basée en Irlande environ 947 millions de dollars pour cette unité.

Hasbro (HAS), Mattel (MAT) – Les fabricants de jouets sont sous surveillance à la suite d’un rapport du New York Post avertissant d’une potentielle pénurie de jouets au cours de la prochaine saison des fêtes. Le journal indique que des milliers de jouets prêts à être expédiés restent stockés en Chine en raison du manque de conteneurs d’expédition disponibles pour l’exportation.

Biogen (BIIB) – L’action du fabricant de médicaments a été rehaussée de « surpondérée » à « neutre » chez Piper Sandler, qui cite un certain nombre de facteurs, notamment la probabilité que les médecins prescrivent le médicament contre la maladie d’Alzheimer nouvellement approuvé de Biogen, Aduhelm. Les actions de Biogen ont augmenté de 1,7% en pré-commercialisation.

Citigroup (C) – L’action de la banque reste sous surveillance après avoir baissé au cours des 11 derniers jours de bourse consécutifs, perdant 14% au cours de cette période.