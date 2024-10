Adobe rend le modèle vidéo génératif d’IA sûr pour les entreprises

Adobe a élargi sa famille Firefly de modèles d’IA générative avec un nouveau modèle de génération vidéo destiné aux entreprises préoccupées par les droits d’auteur et d’autres problèmes associés à la technologie d’IA générative.

Le fournisseur de création de contenu numérique a présenté le modèle vidéo Firefly dans une version bêta publique le 14 octobre.

Le modèle vidéo rejoint d’autres tels que le modèle image, le modèle vectoriel et le modèle de conception.

Génération vidéo

Le modèle vidéo Firefly alimentera les nouvelles offres Adobe Creative Cloud.

Ils incluent Generative Extend pour le montage vidéo, qui permet aux utilisateurs d’étendre les clips pour couvrir les trous dans les images, de conserver les prises de vue plus longtemps et de rendre les transitions plus fluides. Il est désormais disponible en version bêta dans Premier Pro.

Adobe déploie également Text to Video et Image to Video, également optimisés par le modèle vidéo Firefly, dans une version bêta publique limitée dans l’application Web Firefly. Text to Video permet aux éditeurs vidéo de générer des vidéos à partir d’invites de texte, d’accéder aux commandes de la caméra et d’utiliser des images pour la génération B-Roll. Image to Video permet aux utilisateurs de transformer des images en clips d’action en direct.

Le modèle vidéo Firefly est un exemple de la disponibilité croissante des capacités multimodales sur le marché de l’IA générative. De plus en plus de fournisseurs s’intéressent à la génération vidéo. Par exemple, plus tôt cette année, OpenAI a présenté son modèle de conversion texte-vidéo Sora. Le 4 octobre, le géant des médias sociaux Meta a présenté Movie Gen, un modèle vidéo qui utilise des entrées de texte pour générer de nouvelles vidéos. Il peut également éditer des séquences existantes ou des images fixes.