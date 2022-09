Adobe annoncé Jeudi matin, il acquerra la société de logiciels de conception Figma dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars en espèces et en actions.

« La grandeur d’Adobe repose sur notre capacité à créer de nouvelles catégories et à fournir des technologies de pointe grâce à l’innovation organique et aux acquisitions inorganiques », a déclaré Shantanu Narayen, président-directeur général d’Adobe. “La combinaison d’Adobe et de Figma est transformationnelle et accélérera notre vision de la créativité collaborative.”

Les actions d’Adobe ont glissé de plus de 8 % dans les échanges avant commercialisation jeudi.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.