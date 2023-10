Adobe présente des capacités de génération d’images basées sur l’IA

Midjourney et Stable Diffusion ont menacé la clientèle d’Adobe

(Reuters) – Adobe a annoncé mardi le déploiement d’une nouvelle technologie de génération d’images capable de s’inspirer d’une image téléchargée et de correspondre à son style, dans le cadre de sa dernière volonté de rivaliser avec les startups qui contestent son cœur de métier.

Les technologies de génération d’images de sociétés comme Midjourney et Stable Diffusion ont menacé la clientèle de professionnels créatifs d’Adobe qui utilisent ses outils comme Photoshop.

La société basée à San Jose, en Californie, a réagi en développant de manière agressive sa propre version de la technologie et en l’injectant dans ses logiciels.

Adobe, qui a promis à ses clients que les images générées seraient à l’abri de toute contestation judiciaire, a déclaré que ces clients avaient utilisé ces outils pour générer trois milliards d’images, dont un milliard au cours du seul mois dernier.

La nouvelle génération d’outils annoncée mardi comportera une fonctionnalité baptisée « Generative Match ». Comme l’outil précédent d’Adobe, il permettra aux utilisateurs de générer une image à partir de quelques mots de texte. Mais cela permettra également aux utilisateurs de télécharger seulement 10 à 20 images à utiliser comme base pour les images générées.

Ely Greenfield, directeur de la technologie d’Adobe pour les médias numériques, a déclaré que l’objectif de la société était de permettre aux grandes marques de télécharger une poignée de photos d’un produit ou d’un personnage, puis d’utiliser la technologie générative pour créer automatiquement des centaines ou des milliers d’images pour divers besoins tels que les sites Web et les réseaux sociaux. campagnes et publicités imprimées.

« Jusqu’à il y a quelques mois, obtenir toutes ces photos était encore un processus très manuel – non seulement pour les prendre, mais aussi pour les traiter », a déclaré Greenfield à Reuters.

« Une certaine quantité de photographie va migrer vers la photographie virtuelle, où vous générez à partir de tissu entier. Mais une grande partie va aussi l’être, vous faites une certaine quantité de photographie traditionnelle ou de travail de création traditionnel, puis vous faites un un tas d’adaptations utilisant cette technologie générative.

Adobe a également déployé mardi des outils permettant de générer des graphiques vectoriels, qui peuvent facilement être redimensionnés et sont couramment utilisés pour les logos et les étiquettes de produits, ainsi que des outils permettant de générer des modèles de brochures et d’autres éléments.

Greenfield a déclaré que les prix ne changeraient pas par rapport aux augmentations précédemment divulguées en septembre.