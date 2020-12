Après qu’Apple ait annoncé ses puces de silicium basées sur ARM pour les ordinateurs Mac, la puce M1. Alors que le géant basé à Cupertino a présenté ses nouveaux ordinateurs Mac équipés de la technologie M1, les fabricants de logiciels du monde entier s’efforcent d’optimiser leurs logiciels afin de tirer parti des avantages de performance et d’efficacité offerts par la puce M1. Le dernier logiciel de ce type est le célèbre logiciel de montage vidéo d’Adobe Premier Pro. Adobe a publié une version bêta de Premier Pro qui optimise le logiciel pour mieux fonctionner sur le chipset M1 d’Apple.

La fonctionnalité ne sera pas encore vue dans la version publique de Premier Pro, mais elle inclut toutes les fonctionnalités d’édition et de flux de travail de base de l’application. « Cette approche par étapes nous permet de valider les performances et les fonctionnalités pour des parties spécifiques de l’application avant d’ajouter de nouveaux composants », a déclaré Adobe lors de l’annonce. En outre, la société a déclaré qu’elle permettait aux utilisateurs de commencer à voir les avantages du processeur M1 d’Apple. Adobe a en outre déclaré qu’il avait donné la priorité à la prise en charge des codecs fréquemment utilisés tels que H.264, HEVC et ProRes. Dans l’ensemble, Adobe a déclaré que l’éditeur vidéo moyen ne verrait probablement que très peu de différence par rapport à la version Intel.

Adobe a déclaré que les bêta-testeurs qui ont besoin d’une fonctionnalité qui n’a pas été portée sur la version optimisée Apple M1 de Premier Pro peuvent continuer à utiliser la version Intel de Premier Pro via l’émulateur Rosetta 2. Les utilisateurs peuvent télécharger la version bêta Premier Pro pour les Mac M1 via Adobe Creative Cloud. Premier Pro Beta apparaîtra dans la catégorie des applications bêta sur Creative Cloud, qui se trouve sur le côté gauche de l’interface.