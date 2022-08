Adobe Photoshop et Premiere Elements 2022 sont à 40 % de réduction, les prix commencent à 60 $

Vous êtes passionné de montage photo ou vidéo ? Adobe propose deux excellents programmes, Photoshop Elements et Premiere Elements, prêts à vous aider à tirer le meilleur parti de votre travail et à améliorer vos compétences existantes. Les deux programmes sont disponibles sur en ce moment, ce qui en fait le moment idéal pour faire des folies sur le logiciel populaire.

La grande chose à propos et 2022 est qu’ils peuvent vous aider à transformer vos idées et votre inspiration en photos incroyables et en films superbes avec un minimum d’effort. Les deux programmes disposent d’Adobe AI, d’options d’édition automatisées et de conseils faciles à suivre, ce qui élimine les conjectures pour que vos souvenirs soient à leur meilleur.

Photoshop est synonyme de retouche photo, et pour cause. Mais avec cette version la plus récente du logiciel, il peut faire plus que jamais. Avec la possibilité de modifier ou de supprimer des arrière-plans, d’ajouter un mouvement de caméra 3D et bien plus encore, vous prenez en charge le processus et l’image qui en résulte. La technologie Adobe Sensei AI propose de prendre en charge la part du lion du travail, d’emballer les images, de convertir les photos en œuvres d’art, de recadrer vos vedettes vidéo et bien plus encore.

Adobe a toujours été là pour vous aider à en faire plus, et cela ne s’arrête pas à la retouche photo. Premiere Elements 2022 est conçu pour vous aider à réaliser votre potentiel de narration créative. Grâce au montage automatisé et aux instructions étape par étape, vous pourrez transformer vos clips vidéo en films accrocheurs. Adapter, créer, organiser et partager des films comme vous le souhaitez n’a jamais été aussi simple.

Choisissez votre programme, puis décidez si vous voulez un disque ou un code numérique. Chacun est disponible pour 60 $ et est compatible avec Mac et PC (Windows 10, Windows 11, Mac OS Big Sur 11, Mac OS Catalina 10.15). Ou vous pouvez obtenir les deux pour seulement 90 $.

