Adobe MAX 2024 : Adobe allie IA et automatisation pour faire évoluer la diffusion de contenu marketing

Capture d’écran d’Adobe GenStudio (Adobe)

L’IA générative était une fois de plus en tête d’affiche lors de la conférence Adobe MAX de cette année, qui s’est terminée aujourd’hui. Parmi les éléments qui plairont au public principal de l’événement, composé de créateurs de contenu, citons le lancement du modèle vidéo Firefly pour permettre la vidéo générée par l’IA, nouveaux outils et améliorations basés sur l’IA dans l’ensemble du portefeuille Creative Cloudet l’aperçu d’un nouvel outil qui permet aux équipes créatives de collaborer au développement de concepts créatifs. C’est La session Sneaks traditionnelle a présenté d’autres innovations il est en cours de développement.

Des annonces importantes ont également été faites pour les équipes marketing et de marque de l’entreprise, notamment une nouvelle version de la solution de chaîne d’approvisionnement de contenu Adobe GenStudio permettant de proposer des campagnes marketing hautement personnalisées à grande échelle. Le vendeur a également présenté nouvelles fonctionnalités d’entreprise récemment ajoutées à Adobe Expressson outil de conception de contenu à usage général.

Le nouvel outil d’automatisation des campagnes, appelé GenStudio for Performance Marketing, est une plate-forme unique de bout en bout qui permet aux équipes de marque de définir des lignes directrices concernant la voix, les canaux et les images de la marque, et fournit une application en libre-service permettant aux équipes marketing de créer des variables, des campagnes personnalisées à grande échelle qui englobent des publicités sociales payantes, des publicités display, des bannières, des e-mails marketing et d’autres canaux. Il fournit également des commentaires et des analyses immédiats permettant d’affiner la campagne. Varun Parmar, directeur général d’Adobe GenStudio, résume :

La réalisation de campagnes mondiales percutantes dépend de la capacité à rapprocher les équipes marketing et créatives, grâce à des flux de travail génératifs basés sur l’IA qui éliminent les processus fastidieux et inefficaces. [The new product] permet aux créatifs de se concentrer sur la création de conceptions créatives approfondies qui amplifient une marque, tout en permettant à leurs homologues marketing de créer le volume élevé de variations de contenu nécessaires pour stimuler l’engagement, la personnalisation et la conversion des clients.

Les intégrations promises avec une gamme de canaux de médias sociaux permettront bientôt de publier du contenu directement sur Meta, TikTok et Snap, ou via des campagnes publicitaires display sur les propriétés Campaign Manager 360 et Microsoft Advertising de Google, tandis qu’une intégration prochaine avec Adobe Journey Optimizer permettra de diffuser du contenu fini sur des canaux détenus tels que le courrier électronique et le Web. En accélérant ainsi la diffusion du contenu, les équipes sont alors en mesure d’ajuster et d’affiner l’expérience en temps réel à mesure que les tendances ou les besoins évoluent.

Comment Lenovo utilise le nouvel outil GenStudio

Un exemple de la différence que ces capacités feront vient de la marque technologique mondiale Lenovo, qui a participé à la version bêta du produit. Exploiter l’IA générative pour pouvoir créer plusieurs versions de contenu tout en respectant les directives de la marque résout un casse-tête croissant pour les entreprises opérant sur de nombreux marchés différents. Tim Furlow, directeur principal de la personnalisation du commerce électronique chez Lenovo, explique :

Si vous regardez la quantité de contenu dont nous avons besoin pour parvenir à une personnalisation de bout en bout, c’est assez astronomique. Pour vous donner un exemple, nous venons de lancer une campagne pour quatre produits sur huit canaux marketing, quatre langues et trois variantes. Cette campagne à elle seule a nécessité 384 ressources.

L’automatisation de bout en bout est particulièrement précieuse en raison du retour d’information rapide fourni par l’analyse. Il poursuit :

Tout le monde parle de faire évoluer la création de contenu, mais ce qui transforme réellement votre entreprise, c’est la mise à l’échelle de l’analyse. L’analyse des métadonnées de contenu sera au centre de notre futur processus de chaîne d’approvisionnement de contenu. C’est ainsi que nous allons obtenir cette boucle de rétroaction qui continue d’améliorer le contenu que nous créons afin que nous puissions fournir des visuels plus efficaces et plus adaptés à la marque pour mieux interagir avec nos clients.

Mais un certain travail de base est nécessaire pour tirer parti de l’automatisation fournie par l’outil. Il commente :

Il est difficile de décrire le sentiment de travailler dans GenStudio pour le marketing de performance autrement que de dire que c’est un outil qui remet en question votre façon de penser.

Documenter les directives de la marque

L’équipe a dû s’assurer qu’elle documente toutes les directives et normes de marque que l’IA utilise pour créer et vérifier le contenu, comme la longueur de la ligne d’objet pour une chaîne spécifique, ou d’autres attributs tels que le ton de la voix ou palettes de couleurs. Une fois ceux-ci en place, le logiciel génère alors automatiquement les bonnes invites pour guider l’IA. Demian Hardister, directeur principal de la technologie de marketing du commerce électronique chez Lenovo, explique :

Cela commence vraiment par la définition de nos directives de marque et de canal ainsi que de nos personnalités afin de générer un contenu conforme à la marque et prenant en charge la personnalisation sur nos nombreux segments. Bien sûr, nous avons des directives de marque très bien établies, mais il nous manquait des directives documentées pour des canaux spécifiques et des détails autour de nos personas… Proposer plus de variantes nous aidera également à étendre les tests, à atteindre plus de canaux et à permettre un changement à grande échelle pour apprendre avec une plus grande efficacité.

Il est également important de s’assurer que les bons processus sont en place et que les équipes savent à quoi s’attendre et sont correctement initiées à ce que l’outil peut faire. Il poursuit :

Nous croyons sincèrement que [generative AI] peut révolutionner notre chaîne d’approvisionnement de contenu marketing. Pour ce faire, nous devrons nous concentrer non seulement sur la plate-forme technologique, mais également sur les personnes et les composants des processus.

Mon avis

L’automatisation basée sur l’IA apporte de nouvelles fonctionnalités puissantes aux équipes marketing. Mais comme le montre l’exemple de Lenovo, de nombreux travaux préparatoires minutieux sont nécessaires pour exploiter en toute sécurité le potentiel de cette nouvelle technologie.