Adobe MAX 2024 : 3 principaux points à retenir de la conférence sur la créativité

Adobe MAX est la célébration annuelle de la créativité du géant de la technologie.

Cette année, Adobe a encore fait un excellent travail en créant des outils d’IA immédiatement utilisables, applicables et contextuels dans les solutions que les équipes de marketing, de création et d’expérience utilisent quotidiennement.

En conséquence, ses innovations ne nécessitent pas que les équipes travaillent davantage pour faire fonctionner l’IA. L’accent est mis sur la garantie que l’IA est intégrée, accessible et sans risque.

Nous reviendrons sur ce dernier point plus tard. Mais, avant d’entrer dans les principaux points à retenir, voici les principales annonces d’Adobe Max 2024.

Un nouveau modèle vidéo de luciole – Après avoir abordé les images, les vecteurs et le texte, la vidéo générative fait désormais partie du portefeuille d’Adobe avec un modèle bêta disponible dans l’application Web Firefly.

Après avoir abordé les images, les vecteurs et le texte, la vidéo générative fait désormais partie du portefeuille d’Adobe avec un modèle bêta disponible dans l’application Web Firefly. Projet Néo – Également en version bêta, cette application Web permet aux concepteurs de développer et de modifier des graphiques 3D avant de les intégrer dans Illustrator pour prendre en charge les flux de travail de conception quotidiens.

– Également en version bêta, cette application Web permet aux concepteurs de développer et de modifier des graphiques 3D avant de les intégrer dans Illustrator pour prendre en charge les flux de travail de conception quotidiens. 4 ème -Génération Frame.io – La mise à niveau rationalise les flux entre les équipes créatives, depuis les clics de caméra et les enregistrements jusqu’aux lancements de campagnes.

– La mise à niveau rationalise les flux entre les équipes créatives, depuis les clics de caméra et les enregistrements jusqu’aux lancements de campagnes. Un GenStudio pour le marketing à la performance – Désormais disponible pour tous, GenStudio propose une application unique en libre-service pour créer, gérer et exécuter des publicités, des bannières, des e-mails et bien plus encore.

– Désormais disponible pour tous, GenStudio propose une application unique en libre-service pour créer, gérer et exécuter des publicités, des bannières, des e-mails et bien plus encore. Améliorations de Lightroom – La suppression générative est désormais généralement disponible. Pendant ce temps, une nouvelle fonctionnalité Early Actions qui recommande des modifications est en préversion.

Derrière chacun de ces titres se cache une stratégie plus large. Les trois points suivants approfondissent ce sujet, se plaçant sous le capot des flotteurs d’innovation flashy qu’Adobe a publiés lors de ses festivités créatives et amusantes.

1. La sécurité de la marque passe au premier plan

Adobe doit continuellement équilibrer les désirs et les ambitions des artistes individuels extrêmement créatifs avec les exigences de l’entreprise et les exigences en matière de garde-fous.

C’est essentiel. Prenons simplement une situation dans laquelle un concepteur d’entreprise demande à un modèle génératif de créer l’image d’une personne buvant dans une bouteille de soda « cool ».

Si ce modèle est formé sur chaque bouteille, il peut produire quelque chose qui ressemble à une bouteille de Coca-Cola.

Cependant, si cette marque n’est pas Coca-Cola, elle ne peut catégoriquement pas utiliser cette bouteille.

Partageant cet exemple, Liz Miller, vice-présidente et analyste principale chez Constellation Researchsouligne comment les entreprises doivent commencer à réfléchir de plus près : comment ces modèles sont-ils formés ? D’où viennent ces données de formation ? Et quelles sont les règles et l’éthique qui se cachent derrière cela ?

Heureusement, Adobe va plus loin pour aider ses clients à garantir la sécurité de leur marque.

« Adobe a clairement indiqué qu’il n’utilisait pas les données de ses clients pour entraîner ses modèles », a noté Miller lors de l’événement. une session LinkedIn Live.

Ils indiquent également très clairement que si un artiste indique qu’il ne souhaite pas que ses œuvres et son matériel soient utilisés pour des modèles de formation, il a cette option.

De plus, Adobe a mis en place une initiative d’authenticité du contenu qui permet aux créateurs de joindre leur nom, leurs informations sur les réseaux sociaux et leurs sources dérivées à un actif. Cela offre un nouveau niveau de visibilité à toutes les personnes impliquées dans le processus de création de contenu.

Enfin, le géant de la technologie offre davantage de contrôle aux artistes, designers, photographes, vidéastes, informaticiens et spécialistes du marketing pour qu’ils établissent leurs propres garde-fous afin qu’ils sachent précisément sur quoi leur travail est formé.

Ils peuvent également vendre des créations originales à Adobe, qui les utilisera ensuite pour entraîner ses modèles.

2. L’IA devient « non destructive »

Le jeu à boire le plus dommageable au monde est de tenter sa chance à chaque fois que quelqu’un mentionne « IA » lors d’une conférence technologique en 2024. Après quelques minutes, les ambulanciers arriveront.

Pourtant, peu de fournisseurs parlent des moments où l’IA tourne mal. Cela arrive parfois, et les marques le savent.

En tant que telles, ces entreprises craignent – ​​en expérimentant l’IA, en interrogeant leurs données et en automatisant les processus – d’amplifier les inefficacités et de faire les mauvaises choses plus rapidement.

C’est pour cette raison qu’Adobe élargit son approche non destructive des innovations en matière d’IA à travers Creative Cloud afin de garantir que le contenu et les flux originaux ne soient pas dégradés pendant le processus d’édition.

Comme le note Miller : « Vous pouvez remixer un actif… regardez où un actif a été déployé, consultez le guide nutritionnel du contenu pour comprendre ce qu’il contient.

Toutes ces choses sont « non destructives ». Ils n’endommageront pas votre illustration ou fichier d’origine, et ils ne perturberont pas vos données et vos modèles, ce qui vous laissera vous demander : comment puis-je arrêter cela ?!

En effet, Adobe vise à garantir que les équipes puissent prendre des risques, tester et supprimer l’application d’IA si elle ne fonctionne pas.

En conséquence, les entreprises peuvent avoir davantage confiance dans la capacité de leurs idées créatives à aboutir. Mais sinon, ils peuvent simplement prendre du recul et repartir.

3. L’IA générative ne remplacera pas la créativité humaine ; Cela va l’étendre

Lors de ses keynotes, Adobe a semblé désireux de diffuser le message selon lequel l’IA générative (GenAI) est un outil et non un substitut à la créativité humaine.

Oui, ça évolue. Après tout, GenAI fait désormais bien plus qu’augmenter les flux de travail existants. Il peut créer du contenu de manière autonome, recommander des modifications et automatiser les processus interfonctionnels.

Bon sang, il peut même automatiser les flux de travail à longue traîne, y compris les invites dans d’autres moteurs GenAI.

Cependant, Adobe présente un avenir dans lequel un humain sera toujours aux commandes, orchestrant de nouveaux processus créatifs en matière de marketing, de création de contenu et de gestion des données.

Ce faisant, le géant de la technologie peut utiliser sa taille pour se différencier de concurrents comme Canva, se démarquer sur le segment des entreprises et mieux permettre des processus créatifs dirigés par l’humain.

Ces processus peuvent exploiter GenAI de différentes manières, depuis « compléter cette illustration » jusqu’à « me donner un segment de prospects B2B qui pourraient être intéressés par cette campagne ».

Pourtant, Adobe peut connecter ces processus entre les départements, concevoir de nouveaux flux de travail et offrir de nouvelles possibilités d’engagement.

Son Journey Optimizer peut être une solution essentielle ici, aidant les marques à cibler les groupes d’achats, à créer un volant d’engagement et à maximiser les conversions.

Le lancement d’un Journey Optimizer pour les entreprises B2B s’est avéré l’un des principaux enseignements de l’autre conférence annuelle phare d’Adobe : l’Adobe Summit 2024.

