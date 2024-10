Adobe lance un générateur vidéo IA en course avec OpenAI et Meta

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Adobe Inc. a dévoilé des outils d’intelligence artificielle capables de créer et de modifier des vidéos, rejoignant les grandes entreprises technologiques et les startups pour tenter de capitaliser sur la demande pour cette technologie émergente.

Une fonctionnalité, intégrée au logiciel de montage vidéo d’Adobe, Premiere, permettra aux utilisateurs d’étendre des clips vidéo à l’aide de l’IA générative, a annoncé la société lundi lors de sa conférence annuelle sur les produits à Miami. D’autres outils, disponibles en ligne, permettront aux utilisateurs de produire des vidéos à partir d’invites textuelles et d’images existantes.

Alors qu’OpenAI, Meta Platforms Inc. et Google d’Alphabet Inc. ont présenté des générateurs vidéo IA, Adobe est la première grande société de logiciels à les proposer largement à leurs clients. Certaines startups, comme Runway AI, ont déjà rendu public leurs produits de génération vidéo.

« Ce que nous entendons lorsque nous parlons à nos clients, c’est que tout cela est vraiment cool mais qu’ils ne peuvent pas l’utiliser », a déclaré Ely Greenfield, directeur de la technologie d’Adobe pour les médias numériques, à propos de la technologie du concurrent.

Les clients veulent des fonctionnalités d’IA dans les applications qu’ils utilisent déjà, a déclaré Greenfield. Les nouveaux modèles vidéo d’Adobe sont « conçus pour des flux de travail réels et une intégration dans des outils », a-t-il déclaré.

Au cours de l’année écoulée, Adobe s’est concentré sur l’ajout de fonctionnalités d’IA générative à son portefeuille de logiciels destinés aux professionnels de la création, notamment ses produits phares Photoshop et Illustrator. La société a publié des outils qui utilisent le texte pour produire des images et des illustrations qui ont été utilisées des milliards de fois jusqu’à présent.

Adobe a cherché à différencier ses modèles comme étant « commercialement sûrs » en raison de données de formation prudentes et d’une modération restrictive. Par exemple, Adobe bloquera certains visages si les utilisateurs tentent de générer des vidéos d’eux, a déclaré Greenfield. Les rivaux ont été critiqués pour avoir largement piraté Internet pour créer des modèles d’IA.

Les modèles vidéo d’Adobe ont été formés principalement sur des vidéos et des photos de sa vaste bibliothèque de supports destinés aux spécialistes du marketing et aux agences de création, a déclaré Greenfield. Dans certains cas, la société basée à San Jose, en Californie, a utilisé des données du domaine public ou sous licence, a-t-il ajouté. Adobe a proposé de se procurer des vidéos pour environ 3 dollars la minute auprès de son réseau de professionnels de la création.

La démonstration par OpenAI de son modèle de génération vidéo Sora plus tôt cette année a fait craindre aux investisseurs qu’Adobe puisse être perturbé par la nouvelle technologie. Les actions de la société ont chuté de 17 % cette année jusqu’à la clôture de vendredi.

Adobe ne facture pas encore l’utilisation de ses fonctionnalités d’IA au-delà de ses frais d’abonnement standard. Chaque utilisateur se voit attribuer un certain nombre de crédits pour les générations d’IA, mais les limites ne sont pas appliquées pour la plupart des forfaits, a déclaré Greenfield. À l’avenir, Adobe pourrait facturer davantage pour l’utilisation de son IA axée sur la vidéo que pour son outil similaire pour les photos, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise.

Lors de sa conférence, Adobe a également annoncé des améliorations sur d’autres logiciels, comme la simplification de la visualisation du contenu 3D dans Photoshop. La société travaille également au développement de modèles d’IA capables de générer des graphiques 3D.

