Adobe lance Photoshop pour le Web avec des outils d’IA

Lors de la Code Conference 2023, Adobe a annoncé le lancement de Photoshop pour le web après plus d’un an de tests bêta – et il est maintenant disponible. Malheureusement, il semble remplacer la version Web gratuite et limitée que la société avait commencé à tester sur certains marchés en juin 2022.

Photoshop sur le Web fonctionne dans n’importe quel navigateur, a déclaré Ashley Still, vice-président senior d’Adobe, en partageant la nouvelle sur la scène de la Code Conference mercredi soir.

Non seulement vous pouvez créer et modifier à partir d’un navigateur, mais vous pouvez également « ouvrir n’importe quel fichier qui a déjà été créé via Photoshop auparavant. Donc n’importe quel PSD vieux de 30 ans, six mois, etc. », a déclaré Still.

De plus, les utilisateurs de Photoshop sur le Web peuvent accéder à des outils d’intelligence artificielle générative optimisés par l’IA générative Firefly d’Adobe : Generative Fill et Generative Expand. Ces outils d’IA vous permettent d’agrandir une image au-delà de ses dimensions d’origine et de remplir les bords. D’autres outils peuvent supprimer des objets, à la manière du Magic Eraser de Google Pixel.

La version Web de Photoshop offre une expérience utilisateur simplifiée avec une mise en page repensée, selon Le bord. Tu peux inscrivez-vous pour un essai gratuit de sept jours ici.