Adobe Firefly AI n’est plus en version bêta dans Photoshop et Illustrator

Deux des outils d’édition d’images les plus populaires disponibles, Adobe Photoshop et Illustrator, sont en train d’être repensés pour se concentrer sur l’IA générative. Depuis mercredi matin, tous les outils Adobe Firefly AI sont disponibles pour tous les abonnés, permettant aux utilisateurs de créer les deepfakes qu’ils ont toujours voulu sans se soucier des filtres ou des outils de pinceaux délicats.

Générer une vidéo via du texte ? | Technologie du futur

Adobe a annoncé mercredi que sa grande famille d’applications d’IA au sein de sa suite créative, baptisée Firefly, était sortie de sa version bêta de six mois et était disponible dans les applications Creative Cloud de l’entreprise. Cela comprend un générateur d’art IA, un outil de remplissage génératif qui peut élargir artificiellement les bordures d’une image par créer du contenu hors cadreainsi que Correction des couleurs basée sur l’IA. Lightroom reçoit un storyboard IA et du texte animé, tandis que dans Illustrator, il existe une nouvelle fonction Generative Recolor qui peut modifier les motifs de couleur des images existantes. L’outil gratuit tout-en-un de l’entreprise, Adobe Express, reçoit votre IA générative de base de texte en image. Il existe également une interface de chatbot IA « copilote » qui utilise des invites textuelles pour modifier les images, sans que les utilisateurs aient nécessairement besoin d’en prendre le contrôle direct.

Firefly est en cours d’intégration dans Adobe Express et l’application Creative Cloud. Le Web Application Firefly sort également de la version bêta. Plus important encore, chaque client se voit accorder un certain nombre de « crédits génératifs » dans le cadre de ses plans. Les abonnements payants à l’application Web Firefly, Express Premium et Creative Cloud bénéficient d’un certain nombre de crédits pour générer du contenu basé sur les invites textuelles.

Image: Adobe

La plupart des générateurs d’art d’IA en ligne, en particulier ceux qui vantent des services « gratuits », utilisent un système de crédit pour limiter le nombre d’images que chaque utilisateur peut créer. Creative Cloud d’Adobe coûte déjà 55 $ par mois si vous souhaitez accéder à toutes les applications de l’entreprise, tandis qu’un seul abonnement Photoshop coûtera aux utilisateurs 21 $ par mois. Selon Adobe page de facturation, les utilisateurs de Photoshop reçoivent 500 crédits par mois, tandis que les abonnés Creative Cloud en reçoivent 1 000. Les utilisateurs peuvent également payer 5 $ par mois pour Adobe Firefly uniquement, ce qui ne leur accorde que 100 crédits mensuels.

L’une des principales considérations concernant les générateurs d’images IA concerne les données de formation utilisées pour aider à créer le contenu. Adobe vante toujours que, contrairement aux grands noms comme DALL-E 2, Midjourney ou Stability XL d’OpenAI, son IA de conversion texte-image est en utilisant uniquement des images de son propre service Adobe Stock. En ce qui concerne la rémunération de tous les créateurs auxquels il emprunte ouvertement, Adobe a déclaré que tous les contributeurs d’Adobe Stock dont le contenu figure dans la collection standard ou premium recevront un bonus annuel qui dépend du nombre total d’images et d’actifs approuvés. La société n’a pas révélé la valeur de ce bonus. Nous avons contacté Adobe pour obtenir des éclaircissements et nous mettrons à jour cet article si nous en entendons plus.

L’entreprise affirme également disposer de son propre système pour étiqueter les œuvres créées ou modifiées par l’IA. Ce soi-disant « label nutritionnel » s’applique automatiquement aux métadonnées du contenu de l’IA lorsqu’il est créé via la suite logicielle d’Adobe. Le label Content Authenticity Initiative comprend le nom des actifs, les données de création et les outils utilisés pour les créer. Il fonctionne via un outil open source et Adobe a promis que « ces données restent associées au contenu partout où il est utilisé, publié ou stocké ». Il y a aussi une vérification site web où les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers pour consulter leurs métadonnées d’IA.

Ceci est très différent du filigrane d’image AI, qui traite une empreinte imperceptible sur les pixels de l’image. Google a affirmé disposer d’un processus de filigrane qui ne peut pas être modifié via des filtres ou d’autres modifications d’image mais a je n’ai pas encore expliqué comment cela travaux. Au lieu de cela, Adobe label est une simple balise de métadonnées.

La Content Authenticity Initiative est une association industrielle fondée par Adobe, Til New York Times et Twitter. Bien que les métadonnées restent collées sur l’image une fois créée, il est très simple de simplement les supprimer. La CAI l’admet dans son Page FAQbien que l’association ait déclaré que les utilisateurs pourraient effectuer une recherche sur le site Verify pour trouver des correspondances possibles avec l’image supposée modifiée.