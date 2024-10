Adobe dispose d’un nouvel outil pour protéger le travail des artistes de l’IA

Adobe étend ses « étiquettes nutritionnelles » Content Credentials pour permettre aux créatifs d’être encore plus facilement crédités pour leur travail, d’identifier ce qui est et n’est pas l’IA en ligne et de protéger leur contenu dans le processus. Il lance une application Web gratuite qui permettra aux utilisateurs d’appliquer rapidement les informations du créateur aux images, aux vidéos et à l’audio et même de les désactiver des modèles d’IA génératifs – du moins pour les développeurs d’IA qui le prennent en charge.

L’application Web Content Authenticity peut être utilisé pour appliquer largement les données d’attribution au contenu contenant le nom du créateur, son site Web, ses pages de réseaux sociaux, etc. Cela offre également aux créatifs un moyen plus simple de retirer massivement leur travail de la formation en IA, plutôt que de soumettre laborieusement des protections individuelles pour leur contenu à chaque fournisseur d’IA.

L’application Web servira de plateforme centralisée pour la plateforme Content Credentials existante d’Adobe. Les informations d’identification de contenu sont des métadonnées inviolables qui peuvent être intégrées au contenu numérique pour révéler qui le possède et l’a créé et si des outils d’IA ont été utilisés pour le créer. L’application Web s’intégrera aux modèles Firefly AI d’Adobe, aux côtés de Photoshop, Lightroom et d’autres applications Creative Cloud qui prennent déjà en charge individuellement les informations d’identification de contenu. Et surtout, le hub permettra aux créatifs d’appliquer des informations d’identification de contenu à n’importe lequel fichiers image, vidéo et audio, pas seulement ceux créés à l’aide des applications Adobe.

Les utilisateurs peuvent définir leurs préférences d’attribution, puis les intégrer rapidement dans plusieurs fichiers, au lieu d’appliquer les informations d’identification de contenu individuellement. Image : Adobe

L’application Web Content Authenticity permet également aux utilisateurs de définir des préférences d’IA générative pour protéger leur travail contre l’utilisation ou pour former des modèles d’IA générative. Les propres modèles d’Adobe ne sont formés que sur du contenu sous licence ou du domaine public, mais ces protections sont conçues pour être largement appliquées aux modèles produits par d’autres sociétés, à condition que ces sociétés les prennent en charge. Pour l’instant, la liste est courte : seulement Fraila startup la plus connue pour avoir créé le « Ai-je été formé ? » outil de vérification des bases de données de formation en IA, s’est engagé à prendre en charge cette fonctionnalité dès maintenant. Adobe affirme qu’il « travaille activement à favoriser l’adoption de cette préférence à l’échelle du secteur ». Nous pouvons espérer que les fournisseurs d’IA comme OpenAI et Google, qui prennent déjà en charge les informations d’identification de contenu, emboîteront le pas.

Les fournisseurs d’IA devront honorer ces préférences de désinscription, mais cela pourrait rassurer les créatifs qui ne souhaitent pas que leur travail soit utilisé dans des bases de données de formation. Image : Adobe

Ces balises d’attribution et de préférence d’IA seront plus difficiles à supprimer car tout ce qui est lié aux informations d’identification de contenu peut être restauré à l’aide d’une combinaison d’empreintes digitales, de filigrane invisible et de métadonnées cryptographiques, même si quelqu’un prend une capture d’écran de l’œuvre protégée, selon Adobe. Ce n’est pas une solution entièrement infaillible, mais cela signifie que quiconque cherche à contourner ces protections devra redoubler d’efforts.

Adobe facilite également la vérification si des informations d’identification de contenu sont appliquées sur des sites Web qui ne présentent pas ces informations à leurs utilisateurs, comme les balises « AI Info » de Meta. L’application Web Content Authenticity comprend un outil d’inspection qui récupérera et affichera les informations d’identification du contenu et l’historique des modifications là où ils sont disponibles, et une extension Content Authenticity pour Google Chrome lancée aujourd’hui en version bêta pourra inspecter le contenu directement sur une page Web.

Si un site Web supprime les informations d’identification du contenu (ou ne les affiche tout simplement pas), les utilisateurs peuvent l’inspecter manuellement à l’aide de l’application Web d’Adobe. Image : Adobe

Source link