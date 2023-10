Adobe dévoile un symbole spécial pour marquer le contenu généré par l’IA

Aussi mal conçu et de mauvaise qualité IA le contenu continue d’inonder Internet, et le qualifier de mal conçu et de mauvaise qualité est une préoccupation majeure. Pour contribuer à cet objectif, Adobe et d’autres sociétés ont dévoilé un nouveau symbole pour baliser les images créées avec l’intelligence artificielle, informant les téléspectateurs que tout n’est pas ce qu’il semble être.

Le symbole a été appelé « Credential de contenu » et a été dévoilé par la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) en collaboration avec Adobe, Microsoft, Nikon, Leica, Camera Bits, Truepic et Publicis Groupe. Comme noté par The Verge, l’icône peut être ajoutée aux images générées par l’IA créées avec des logiciels comme Adobe Photoshop et Microsoft Bing Image Generator. Plus précisément, les informations d’identification de contenu peuvent être ajoutées par les utilisateurs aux métadonnées des images, des vidéos et des PDF pour signaler à ceux qui consomment un fichier que l’IA a contribué à sa genèse. L’icône sera également attachée à l’historique des modifications du fichier, le marquant de manière permanente comme contenu créé par l’IA.

Graphique: Adobe

« Les créateurs peuvent choisir d’attacher des informations d’identification de contenu à leur contenu, qui peuvent inclure des éléments tels que l’utilisation ou non de l’IA », a écrit C2PA sur son site Web. « Une fois le contenu mis à disposition, n’importe qui peut consulter ses informations d’identification de contenu en cliquant sur l’épingle, qui révèle les informations les plus pertinentes directement dans leur contexte. »

Lorsqu’un utilisateur clique sur les informations d’identification de contenu, il pourra voir qui a produit l’image, quel logiciel d’IA a été utilisé pour la créer et la date d’émission de l’icône. Dans le même temps, le C2PA a lancé une fonctionnalité de vérification, permettant aux utilisateurs de télécharger une image intitulée avec un identifiant de contenu et affichez l’intégralité de l’historique des modifications de cette image, jusqu’au moment où le symbole a été attribué.

Les informations d’identification de contenu reposent sur le fait que les humains font ce qu’il faut et l’ajoutent eux-mêmes au contenu.. Il est également riche que deux des plus grandes entreprises impliquées, Adobe et Microsoftn’ont pas tardé à commercialiser leurs développements respectifs en matière d’IA seulement jusqu’à maintenant décider que des mesures de protection timides en valent la peine. Quoi qu’il en soit, l’icône est un pas dans la bonne direction pour une industrie technologique sans laisse qui tente d’imposer l’IA dans toutes les facettes de nos vies. Avec un peu de chance, le symbole IA pourrait proliférer à travers les futures itérations d’Internet de la même manière que la balise Creative Commons a décollé au début des années 2000..