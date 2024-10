Adobe démos les outils Illustrator qui font pivoter les vecteurs et terminent les croquis

Adobe a travaillé sur des technologies expérimentales qui pourraient aider à accélérer le travail de conception et de planification pour les graphistes et les ingénieurs du son. Certains des « aperçus » présentés en avant-première lors de l’événement MAX d’Adobe incluent des outils capables de transformer des esquisses en une variété de designs soignés, ainsi qu’une fonctionnalité permettant de faire pivoter l’art 2D comme s’il s’agissait d’un objet 3D.

« Platine tournante du projet » est capable de ce dernier. L’outil permet aux utilisateurs de cliquer sur un bouton, puis de faire glisser un curseur pour afficher et accrocher automatiquement une image vectorielle dans une perspective de visualisation différente – ce qui nécessiterait généralement qu’un artiste redessine entièrement l’image à partir de zéro. Les exemples présentés lors de l’événement ont conservé leur conception originale lorsqu’ils ont été tournés sans se déformer pour prendre une nouvelle forme globale. Par exemple, le ventre et la queue jaunes du dragon sont restés dans la même position tout au long de tous les changements.

Si vous préférez travailler sur des supports physiques comme le crayon et le papier, « Projet remixe beaucoup » peut numériser ces conceptions pour vous. La fonctionnalité fournit un bouton « Esquisse à la mise en page » qui prend une conception approximative et utilise l’IA générative pour la transformer en une image numérique modifiable. Une fois la conception terminée, les utilisateurs peuvent également cliquer sur le bouton « Variations de mise en page » pour redimensionner automatiquement l’image finale dans une sélection de différents formats de taille mieux adaptés aux publications sur les réseaux sociaux ou aux en-têtes de blog.

Terrible en graphisme ? Préparez simplement une esquisse de ce dont vous avez besoin et Project Remix A Lot peut faire le reste. GIF : Adobe

Il convient de noter qu’il n’est pas garanti que ces outils expérimentaux seront développés en fonctionnalités accessibles au public : Adobe utilise principalement son programme sneaks pour prévisualiser la technologie de pointe sur laquelle il travaille et évaluer la demande pour de telles fonctionnalités. Mais de nombreuses fonctionnalités populaires telles que l’outil Supprimer de Photoshop et l’application de peinture Fresco d’Adobe ont fait leur première apparition sous forme de furtifs, il y a donc de fortes chances que nous les voyions un jour dans Illustrator.

En dehors de l’art vectoriel, Adobe a également présenté « Project Hi-Fi », un plugin Photoshop qui utilise une partie de l’espace de travail de l’utilisateur comme référence pour guider la génération d’images IA. Cela fonctionne un peu comme la fonctionnalité de référence de structure d’Adobe pour Firefly, mais avec plus de possibilités de personnalisation.

Et pour les ingénieurs du son, « Project Super Sonic » vous permet de générer des échantillons d’effets sonores à l’aide d’invites ou en cliquant sur un objet dans une vidéo silencieuse, comme un ruisseau ou des fougères dans une jungle. L’outil lui-même peut reconnaître ce que l’utilisateur sélectionne et déterminer à quoi cela devrait ressembler, vous n’avez donc pas besoin de rechercher manuellement dans les bibliothèques audio. Les utilisateurs peuvent également ajuster le timing de ces effets sonores en utilisant leur propre voix, offrant ainsi plus de contrôle qu’une description textuelle.