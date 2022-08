Adobe CC est-il gratuit pour les étudiants ?

Les applications Adobe restent la référence en matière de logiciels de création, mais elles ne sont pas bon marché. Si vous recherchez un seul parmi Photoshop, InDesign, Illustrator et Premiere Pro, un abonnement mensuel est votre seule option ces jours-ci.

Avec les frais de scolarité, les manuels scolaires et la hausse du coût de la vie, Creative Cloud au prix fort est quelque chose que peu d’étudiants peuvent se permettre. Cependant, il existe d’excellentes offres disponibles si vous pouvez valider votre statut dans l’enseignement à temps plein.

Voici comment vous pouvez obtenir la remise pour étudiants d’Adobe, ainsi que des réponses à d’autres questions que vous pourriez avoir sur les prix, l’éligibilité et ce qui est inclus dans Creative Cloud.

Adobe Creative Cloud est-il gratuit pour les étudiants ?

Bien qu’Adobe CC ne soit pas gratuit pour les étudiants, il existe des remises importantes par rapport au prix normal.

Aux États-Unis, vous pouvez économisez 60 % sur le forfait Toutes les applications, qui vous donne accès à plus de 20 applications et 100 Go de stockage dans le cloud. Cela s’applique si vous payez mensuellement ou annuellement, avec un essai gratuit de 7 jours également disponible. Après la première année, cela devient 45% pour la durée de votre temps en tant qu’étudiant.

Vous pouvez également l’essayer pendant une semaine au Royaume-Uni, après quoi il y a un 65% de réduction sur les forfaits All Apps mensuels et annuels. Cependant, l’économie tombe à 52% après les 12 premiers mois.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, Adobe propose également une remboursement intégral sur la plupart des plans si vous décidez d’annuler dans les 14 jours suivant l’achat. Assurez-vous simplement que cela s’applique à l’abonnement que vous choisissez.

Combien coûte Adobe Creative Cloud pour les étudiants ?

Adobe Creative Cloud coûte 19,99 $/16,24 $ par mois pour les étudiants. Après un an, cela passe à 29,99 $ / 24,96 £ par mois.

Vous pouvez également choisir de payer une année de service en une somme forfaitaire – cela coûte actuellement 239,88 $ / 163,20 £ par an. Encore une fois, cela monte à 359,88 $ / 196,30 £ par la suite, mais c’est toujours nettement moins cher que le prix fort.

Adobe

Comment obtenir le rabais étudiant Adobe CC auprès d’Adobe

Le moyen le plus simple d’obtenir les tarifs étudiants d’Adobe consiste à accédez à la page des tarifs étudiants d’Adobe et faire l’achat avec votre adresse e-mail d’étudiant. Adobe déclare dans ses conditions générales : “Si vous fournissez une adresse e-mail émise par l’école lors de l’achat, vous êtes instantanément vérifié”.

Cependant, pour bénéficier du tarif étudiant d’Adobe, vous devez avoir au moins 13 ans et être inscrit à :

Université ou collège

École primaire ou secondaire

École à la maison

L’établissement dans lequel vous êtes inscrit doit être une université ou un collège public ou privé agréé. Cela comprend les collèges communautaires, juniors ou professionnels qui offrent un diplôme avec l’achèvement d’au moins deux années d’études à temps plein.

De nombreux établissements proposeront également la remise d’Adobe directement sur le site de la boutique de l’école ou en magasin.

Comment obtenir le rabais étudiant Adobe CC – d’Amazon

Vous pouvez également trouver le plan étudiant et enseignant de 12 mois sur Amazone où il est légèrement inférieur au prix total à 190,55 £. Amazone est actuellement le seul endroit aux États-Unis pour obtenir un abonnement annuel – c’est 239 $. Les deux se renouvelleront automatiquement par défaut, mais vous pouvez annuler à tout moment.

Combien de temps dure la remise étudiante Adobe CC ?

Le prix étudiant promotionnel d’Adobe de 19,99 $ / 16,24 £ est pour le première année seulementmais la bonne nouvelle est que le prix est toujours bon marché après la première année.

Après une période promotionnelle de 12 mois, le tarif d’Adobe CC passe à 29,99 $/24,96 £ par mois ou 359,88 $/196,30 £ pendant un an. C’est quand même une grosse économie par rapport au plein tarif.

Comment Adobe vérifie votre statut d’étudiant

Adobe vérifie principalement votre statut d’étudiant via votre adresse e-mail de l’étudiant. Vous en aurez besoin si vous souhaitez obtenir Adobe CC avec un tarif étudiant.

Les adresses e-mail éducatives se terminent souvent par ac.uk au Royaume-Uni. Aux États-Unis, cela peut se terminer par .edu ou .k12. Tant qu’il s’agit d’une adresse institutionnelle officielle, vous devriez bénéficier de la remise.

Si vous n’avez pas d’adresse e-mail d’étudiant, Adobe peut vous demander une preuve supplémentaire sous la forme d’un document délivré par l’établissement dans lequel vous étudiez. Le document doit inclure :

Votre nom

Nom de votre établissement

Date actuelle

Adobe note que les documents datés des six derniers mois sont considérés comme actuels. Les exemples comprennent:

Carte d’identité scolaire

Bulletin scolaire

Transcription

Facture ou relevé de scolarité

Les élèves scolarisés à domicile peuvent fournir :

Une copie datée d’une lettre d’intention à l’école-maison

Un identifiant de membre actuel d’une association école-maison

Une preuve d’achat datée du programme d’études pour l’année scolaire en cours

Qu’est-ce qui est inclus dans Adobe Creative Cloud ?

Adobe CC offre un stockage de 100 Go, des mises à jour gratuites continues et un accès à tous les programmes créatifs dont vous avez besoin, notamment : Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, XD, Acrobat Pro DC, After Effects, Audition, Animate, Dreamweaver, Fresco, Premiere Pro, Premiere Rush, Character Animator, Bridge, Dimension, Prelude, InCopy, Media Encoder, Spark, Substance et Fuse (Bêta).

Voir l’intégralité gamme plus chez Adobe. Pour tout savoir sur Adobe CC, consultez notre guide ultime.

Nous examinons également comment obtenir InDesign et comment obtenir Photoshop gratuitement.